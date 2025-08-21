РФ знову заговорила про "гарантії безпеки" для України: хочуть повернення до Стамбулу-2022

За словами Лаврова, Москва відкидає ідею європейських партнерів виключити Росію з механізму майбутніх гарантій безпеки України.

Водночас Кремль, як і раніше наполягає: гарантії можуть надаватися лише за умови збереження для Києва нейтрального та позаблокового статусу.

"Принцип колективного надання Україні гарантій безпеки як і раніше актуальний", - заявив Лавров.

За задумом Москви, йдеться про модель озвучену в Стамбулі у 2022-му, вона нагадує п’яту статтю Північноатлантичного договору, проте без перспективи членства України в альянсі.

Також російський міністр у своєму стилі намагається поставити під сумнів легітимність президента України Володимира Зеленського.

"І, звичайно, при розумінні, що коли справа дійде до підписання майбутніх домовленостей, то буде вирішено питання про легітимність персони, яка підписуватиме ці домовленості з української сторони", - сказав Лавров.

Окремо він наголосив, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий до зустрічі із Зеленським, однак лише за умови, що всі теми для обговорення на вищому рівні будуть детально опрацьовані заздалегідь.