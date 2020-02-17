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У Путіна сумніваються у квітневій зустрічі в нормандському форматі

Новини » Політика     17.02.2020 - 11:58
У Путіна сумніваються у квітневій зустрічі в нормандському форматі
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Пєсков сумнівається, що зустріч може пройти в квітні

Можливість проведення наступного саміту в нормандському форматі обговорюється, але дата не визначена. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передають росЗМІ.

Пєсков сумнівається, що зустріч може пройти у квітні. При цьому Пєсков зазначив, що "можливість зустрічі обговорюється".

За словами прес-секретаря російського лідера, для проведення зустрічі на вищому рівні, "як мінімум, треба перечитати паризький документ (прийнятий за підсумками саміту 9 грудня 2019 року в Парижі, - ред.) і спробувати осмислити, чи було щось зроблено".

Нагадаємо, заступник глави МЗС РФ Олександр Грушко заявив, що рішення про проведення нового саміту в нормандському форматі буде прийнято виходячи з прогресу у виконанні поточних домовленостей.

Раніше президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення, в якому запропонував Путіну новий формат переговорів щодо ситуації на Донбасі за участю президента США Дональда Трампа, прем'єр-міністра Британії Терези Мей, канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона.

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