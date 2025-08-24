Лавров нафантазировал условие для "права на существование" Украины

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров сделал очередное циничное заявление в адрес Украины. Так, он заявил, что Украина "имеет право на существование", если "отпустит людей".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Лаврова для NBC News .

Лавров среди прочего поставил под сомнение слова российского диктатора Владимира Путина о том, что "русский и украинский народы - это один народ, в этом смысле вся Украина наша". Лавров дал понять, что лично он считает неправдой.

"Это неправда. Украина имеет право на существование при условии, что "отпустит" людей", - заявил российский министр.

При этом Лавров снова вспомнил про псевдореферендумы, которые "проводились" под российским контролем на временно оккупированных территориях Украины. Он заявил, что эти территории, мол, "решили", что они принадлежат РФ.

Однако Лаврову пришлось оправдываться после того, как его напрямую спросили - знает ли он о том, что большинство людей на оккупированных территориях не хотели российского вторжения. В ответ министр почему-то вспомнил про "демократию" и заявил, что люли, мол, "проголосовали, высказали свое мнение".

После этого журналистка задала ему прямой вопрос - вторглась ли Россия в Украину. Лаврову снова пришлось выкручиваться, заявив про "специальную военную операцию по защите людей" и обвинив журналистку в желании "что-то сегодня продать".

"Понимаю, что Вам нужно что-то сегодня продать. Но если вы поднимаете и затрагиваете столь серьёзные темы, рекомендую изучить историю существования Украины после 2014 года. У меня есть материалы", - раздраженно заявил он.