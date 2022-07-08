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Лавров і глава МЗС Індонезії потиснули руки на саміті G20 під крики про терміни припинення війни в Україні

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П'ятниця 08 липня 2022 09:55
Лавров і глава МЗС Індонезії потиснули руки на саміті G20 під крики про терміни припинення війни в Україні Фото: глава МЗС РФ Сергій Лавров (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

На саміті "Великої двадцятки" (G20) міністри закордонних справ Росії та Індонезії Сергій Лавров і Ретно Марсуді потиснули руки під вигуки "Коли ви припините війну?" і "Чому ви не припините війну?".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Підкреслюючи напруженість, Ретно заявила, що раніше колеги по G7 повідомили їй, що не зможуть взяти участь у вітальній вечері, на якій був присутній Лавров.

"Наш обов'язок - якомога швидше покласти край війні і врегулювати наші розбіжності за столом переговорів, а не на полі бою", - сказала вона в п'ятницю на відкритті переговорів.

Високопоставлений представник міністерства закордонних справ Індонезії повідомив, що ніякого комюніке за підсумками зустрічі не очікується.

"Враховуючи присутність і участь Росії, я сумніваюся, що буде досягнутий консенсус, наприклад, по Україні", - сказав високопоставлений представник Держдепартаменту США напередодні саміту.

Нагадаємо, учасники саміту G20 відмовилися від спільної фотосесії через Лаврова.

Раніше повідомлялося, що президент РФ "попередньо" погодився взяти участь у саміті G20. Туди запрошений і президент України Володимир Зеленський.

У свою чергу прем'єр Австралії Ентоні Албенізі пообіцяв влаштувати Путіну недружній прийом на саміті G20.

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Лавров Индонезия G20
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