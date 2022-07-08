Лавров и глава МИД Индонезии пожали руки на саммите G20 под крики о сроках прекращения войны в Украине

На саммите "Большой двадцатки" (G20) министры иностранных дел России и Индонезии Сергей Лавров и Ретно Марсуди пожали руки под выкрики "Когда вы прекратите войну?" и "Почему вы не прекратите войну?".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Подчеркивая напряженность, Ретно заявила, что ранее коллеги по G7 сообщили ей, что не смогут принять участие в приветственном ужине, на котором присутствовал Лавров.

"Наша обязанность - как можно скорее положить конец войне и урегулировать наши разногласия за столом переговоров, а не на поле боя", - сказала она в пятницу на открытии переговоров.

Высокопоставленный представитель министерства иностранных дел Индонезии сообщил, что никакого коммюнике по итогам встречи не ожидается.

"Учитывая присутствие и участие России, я сомневаюсь, что будет достигнут консенсус, например, по Украине", - сказал высокопоставленный представитель Госдепартамента США в преддверии саммита.