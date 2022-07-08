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Лавров и глава МИД Индонезии пожали руки на саммите G20 под крики о сроках прекращения войны в Украине

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Пятница 08 июля 2022 09:55
Лавров и глава МИД Индонезии пожали руки на саммите G20 под крики о сроках прекращения войны в Украине Фото: глава МИД РФ Сергей Лавров (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

На саммите "Большой двадцатки" (G20) министры иностранных дел России и Индонезии Сергей Лавров и Ретно Марсуди пожали руки под выкрики "Когда вы прекратите войну?" и "Почему вы не прекратите войну?".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Подчеркивая напряженность, Ретно заявила, что ранее коллеги по G7 сообщили ей, что не смогут принять участие в приветственном ужине, на котором присутствовал Лавров.

"Наша обязанность - как можно скорее положить конец войне и урегулировать наши разногласия за столом переговоров, а не на поле боя", - сказала она в пятницу на открытии переговоров.

Высокопоставленный представитель министерства иностранных дел Индонезии сообщил, что никакого коммюнике по итогам встречи не ожидается.

"Учитывая присутствие и участие России, я сомневаюсь, что будет достигнут консенсус, например, по Украине", - сказал высокопоставленный представитель Госдепартамента США в преддверии саммита.

Напомним, участники саммита G20 отказались от совместной фотосессии из-за Лаврова.

Ранее сообщалось, что президент РФ "предварительно" согласился принять участие в саммите G20. Туда приглашен и президент Украины Владимир Зеленский.

В свою очередь премьер Австралии Энтони Албенизи пообещал устроить Путину недружественный прием на саммите G20.

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Лавров Индонезия G20
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