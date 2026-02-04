Лавины могут сойти в любой момент: туристов призывают не идти в Карпаты 5 февраля
В Ивано-Франковской области 5 февраля объявлена значительная снеголавинная опасность из-за оттепели. Туристов призывают воздержаться от походов в горы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.
Лавинная опасность в горах
По данным ГСЧС, на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается 3 уровень снеголавинной опасности (значительный). Причина - повышение температуры и оттепель, существенно повышающие риск схода лавин.
Спасатели отмечают: в период лавинной опасности не стоит отправляться в горы, даже опытным туристам.
Что советуют спасатели
В ГСЧС призывают придерживаться базовых правил безопасности:
- не ходить в горы в одиночку;
- перед походом обязательно проверять прогноз погоды;
- в случае штормового предупреждения - отменять маршрут;
- внимательно осматривать склоны перед движением;
- не подходить близко к краю снежного покрова;
- в случае схода лавины стараться как можно быстрее отойти в сторону.
Какой будет погода
По прогнозу Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии, 5 февраля в области ожидается облачная погода с прояснениями.
Ночью возможен мокрый снег с дождем, днем - без существенных осадков. На дорогах прогнозируют гололедицу, ночью и утром - слабый туман.
Температура воздуха:
- в городе: ночью 0-2° мороза, днем 2-4° тепла;
- по области: ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 0-5° тепла.
Спасатели призывают жителей и туристов быть максимально осторожными и учитывать лавинную опасность при планировании поездок в горы.
