ua en ru
Ср, 04 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Лавины могут сойти в любой момент: туристов призывают не идти в Карпаты 5 февраля

Среда 04 февраля 2026 20:47
UA EN RU
Лавины могут сойти в любой момент: туристов призывают не идти в Карпаты 5 февраля Фото: Туристов предупредили о лавинной опасности в Карпатах (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Ивано-Франковской области 5 февраля объявлена значительная снеголавинная опасность из-за оттепели. Туристов призывают воздержаться от походов в горы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

Читайте также: Прогноз сурка Тимки: когда в Украину наконец-то придет настоящее тепло

Лавинная опасность в горах

По данным ГСЧС, на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается 3 уровень снеголавинной опасности (значительный). Причина - повышение температуры и оттепель, существенно повышающие риск схода лавин.

Спасатели отмечают: в период лавинной опасности не стоит отправляться в горы, даже опытным туристам.

Что советуют спасатели

В ГСЧС призывают придерживаться базовых правил безопасности:

  • не ходить в горы в одиночку;
  • перед походом обязательно проверять прогноз погоды;
  • в случае штормового предупреждения - отменять маршрут;
  • внимательно осматривать склоны перед движением;
  • не подходить близко к краю снежного покрова;
  • в случае схода лавины стараться как можно быстрее отойти в сторону.

Какой будет погода

По прогнозу Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии, 5 февраля в области ожидается облачная погода с прояснениями.

Ночью возможен мокрый снег с дождем, днем - без существенных осадков. На дорогах прогнозируют гололедицу, ночью и утром - слабый туман.

Температура воздуха:

  • в городе: ночью 0-2° мороза, днем 2-4° тепла;
  • по области: ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 0-5° тепла.

Спасатели призывают жителей и туристов быть максимально осторожными и учитывать лавинную опасность при планировании поездок в горы.

Ранее РБК-Украина рассказывало, какой будет погода в Украине в ближайшие дни. Уже с четверга, 5 февраля, синоптики прогнозируют постепенное потепление и снегопады в части регионов, а к пятнице, 6 февраля, морозы ослабнут по всей стране.

Также мы писали о климатических особенностях февраля в Украине и предварительный прогноз на февраль 2026 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Карпаты Ивано-Франковская область Непогода в Украине Погода Горы
Новости
Переговоры в Абу-Даби уже идут: что обсуждают Украина, Россия и США сегодня
Переговоры в Абу-Даби уже идут: что обсуждают Украина, Россия и США сегодня
Аналитика
Украина отказывается от ГМО: интервью с Тарасом Высоцким о революционных изменениях в аграрке
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Украина отказывается от ГМО: интервью с Тарасом Высоцким о революционных изменениях в аграрке