Лавины могут сойти в любой момент: туристов призывают не идти в Карпаты 5 февраля

В Ивано-Франковской области 5 февраля объявлена значительная снеголавинная опасность из-за оттепели. Туристов призывают воздержаться от походов в горы.

Спасатели призывают жителей и туристов быть максимально осторожными и учитывать лавинную опасность при планировании поездок в горы.

Ночью возможен мокрый снег с дождем, днем - без существенных осадков. На дорогах прогнозируют гололедицу, ночью и утром - слабый туман.

По прогнозу Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии , 5 февраля в области ожидается облачная погода с прояснениями.

Спасатели отмечают: в период лавинной опасности не стоит отправляться в горы, даже опытным туристам .

По данным ГСЧС, на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается 3 уровень снеголавинной опасности (значительный) . Причина - повышение температуры и оттепель, существенно повышающие риск схода лавин.

Ранее РБК-Украина рассказывало, какой будет погода в Украине в ближайшие дни. Уже с четверга, 5 февраля, синоптики прогнозируют постепенное потепление и снегопады в части регионов, а к пятнице, 6 февраля, морозы ослабнут по всей стране.

