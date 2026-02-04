ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Лавини можуть зійти будь-якої миті: туристів закликають не йти в Карпати 5 лютого

Середа 04 лютого 2026 20:47
UA EN RU
Лавини можуть зійти будь-якої миті: туристів закликають не йти в Карпати 5 лютого Фото: Туристів попередили про лавинну небезпеку у Карпатах (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

В Івано-Франківській області 5 лютого оголошено значну сніголавинну небезпеку через відлигу. Туристів закликають утриматися від походів у гори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області.

Лавинна небезпека в горах

За даними ДСНС, на високогір’ї Івано-Франківської області очікується 3 рівень сніголавинної небезпеки (значний). Причина - підвищення температури та відлига, що істотно підвищують ризик сходження лавин.

Рятувальники наголошують: у період лавинної небезпеки не варто вирушати в гори, навіть досвідченим туристам.

Що радять рятувальники

У ДСНС закликають дотримуватися базових правил безпеки:

  • не ходити в гори поодинці;
  • перед походом обов’язково перевіряти прогноз погоди;
  • у разі штормового попередження - скасовувати маршрут;
  • уважно оглядати схили перед рухом;
  • не підходити близько до краю снігового покриву;
  • у разі сходження лавини намагатися якнайшвидше відійти вбік.

Якою буде погода

За прогнозом Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, 5 лютого в області очікується хмарна погода з проясненнями.

Вночі можливий мокрий сніг із дощем, удень - без істотних опадів. На дорогах прогнозують ожеледицю, вночі та вранці - слабкий туман.

Температура повітря:

  • у місті: вночі 0-2° морозу, вдень 2-4° тепла;
  • по області: вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 0-5° тепла.

Рятувальники закликають мешканців і туристів бути максимально обережними та враховувати лавинну небезпеку під час планування поїздок у гори.

Раніше РБК-Україна розповідало, якою буде погода в Україні у найближчі дні. Вже з четверга, 5 лютого, синоптики прогнозують поступове потепління та снігопади у частині регіонів, а до п’ятниці, 6 лютого, морози послабшають по всій країні.

Також ми писали про кліматичні особливості лютого в Україні та попередній прогноз на лютий 2026 року.

Карпати Івано-Франківська область Негода в Україні Погода Гори
