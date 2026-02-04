Лавини можуть зійти будь-якої миті: туристів закликають не йти в Карпати 5 лютого

В Івано-Франківській області 5 лютого оголошено значну сніголавинну небезпеку через відлигу. Туристів закликають утриматися від походів у гори.

Рятувальники закликають мешканців і туристів бути максимально обережними та враховувати лавинну небезпеку під час планування поїздок у гори.

Вночі можливий мокрий сніг із дощем, удень - без істотних опадів. На дорогах прогнозують ожеледицю, вночі та вранці - слабкий туман.

За прогнозом Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології , 5 лютого в області очікується хмарна погода з проясненнями.

Рятувальники наголошують: у період лавинної небезпеки не варто вирушати в гори, навіть досвідченим туристам .

За даними ДСНС, на високогір’ї Івано-Франківської області очікується 3 рівень сніголавинної небезпеки (значний) . Причина - підвищення температури та відлига, що істотно підвищують ризик сходження лавин.

Раніше РБК-Україна розповідало, якою буде погода в Україні у найближчі дні. Вже з четверга, 5 лютого, синоптики прогнозують поступове потепління та снігопади у частині регіонів, а до п’ятниці, 6 лютого, морози послабшають по всій країні.

