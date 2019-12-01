В Альпах внаслідок сходження лавини загинули двоє лижників

Фото: Альпи (pixabay.com)

Загиблі були громадянами Італії

На найвищій вершині Альп - Монблані - зійшла лавина, накривши снігом кількох лижників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

За словами співробітника італійської гірської рятувальної служби, внаслідок сходження лавини загинули двоє лижників. Вони перебували поза межами підготовлених трас.

Представники італійської прикордонної поліції в розташованому поблизу гори муніципалітеті Курмайор згодом зазначили, що загиблі були громадянами Італії.

Зазначається, снігова лавина зійшла на висоті 3000 метрів неподалік від станції канатної дороги, розташованої з італійського боку. Цей район між Італією та Францією вважається популярним серед фрірайдерів.

Нагадаємо, 11 листопада в австрійських Альпах у результаті сходження лавини загинули два громадянина Нідерландів, які були досвідченими лижними інструкторами. Ще один чоловік постраждав, але йому вдалося вижити.

Чоловіки каталися на лижах на трасі і потрапили в лавину. Вони працювали в компанії, що спеціалізується на пригодницьких подорожах в зимових видах спорту

Також РБК-Україна писало, що в серпні в Альпах при падіння легкомоторного літака загинули три людини. Літак впав в швейцарському кантоні Вале на перевалі Сімплон.