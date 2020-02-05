У Туреччині лавина зійшла на автодорогу, загинули 5 людей

Фото: сходження лавини в Туреччині на автодорогу (ntv.com.tr)

Під час поганої погоди сніжною хвилею накрило мікроавтобус і снігоприбиральну машину

В турецької провінції Ван в наслідок сходу лавини загинуло п'ятеро людей і ще двоє вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал NTV.

Під час поганої погоди сніжною хвилею накрило мікроавтобус і снігоприбиральну машину, що рухались по шосе Ван-Бахчесарай.

"Семеро людей були врятовані під час пошукової операції. На жаль, ще п'ять осіб були знайдені мертвими під снігом", - заявив губернатор провінції Мехмет Емін Білмез.

Як повідомляється, двоє людей все ще можуть залишатися під снігом, тому пошуково-рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо, у горах Гімалаях на висоті більше трьох тисяч метрів над рівнем моря в результаті сходження лавини пропали сім осіб.

Також раніше РБК-Україна писало, що у США на гірськолижному курорті в Північній Каліфорнії відбулося сходження лавини. В результаті один лижник загинув, ще один отримав важкі травми.

Також повідомлялося, що на найвищій вершині Альп Монблані в кінці листопада зійшла лавина, накривши снігом декількох лижників. За словами співробітника італійської гірської рятувальної служби, в результаті сходження лавини загинули двоє лижників. Вони перебували поза підготовлених трас.