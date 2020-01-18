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У США на гірськолижному курорті зійшла лавина, є жертви

Новини » В світі     18.01.2020 - 01:12
У США на гірськолижному курорті зійшла лавина, є жертви
Ілюстративне фото (twitter.com/tonsalltv)

У США внаслідок сходження лавини один лижник загинув, ще один отримав тяжкі травми

На гірськолижному курорті в Північній Каліфорнії у США внаслідок сходження снігової лавини загинув лижник. Про це телеканалу NBC News повідомив місцевий шериф, передає РБК-Україна.

Ще один лижник отримав серйозні травми ніг і був доставлений до лікарні.

Інцидент стався близько 10-ї ранку за місцевим часом на гірськолижному лижному курорті "Альпійські луки" поблизу озера Тахо.

Одразу після сходження лавини та повідомлень про перебування людей на місці інциденту правоохоронці організували пошуки.

Місцева влада вважає, що внаслідок сходження лавини більше ніхто не постраждав.

Відзначається, що напередодні в районі озера Тахо випало близько 50 см снігу.

Курорт "Альпійські луки" знаходиться приблизно в 115 милях на північний схід від столиці штату Каліфорнія, міста Сакраменто.

Нагадаємо, раніше на найвищій вершині Альп - Монблані - зійшла лавина, накривши снігом кількох лижників. За словами співробітника італійської гірської рятувальної служби, внаслідок сходження лавини загинули двоє лижників. Вони перебували поза межами підготовлених трас.

У листопаді в австрійських Альпах у результаті сходження лавини загинули два громадянина Нідерландів, які були досвідченими лижними інструкторами. Ще один чоловік постраждав, але йому вдалося вижити.

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