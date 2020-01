У США на гірськолижному курорті зійшла лавина, є жертви

У США внаслідок сходження лавини один лижник загинув, ще один отримав тяжкі травми

На гірськолижному курорті в Північній Каліфорнії у США внаслідок сходження снігової лавини загинув лижник. Про це телеканалу NBC News повідомив місцевий шериф, передає РБК-Україна.

Ще один лижник отримав серйозні травми ніг і був доставлений до лікарні.

Інцидент стався близько 10-ї ранку за місцевим часом на гірськолижному лижному курорті "Альпійські луки" поблизу озера Тахо.

Одразу після сходження лавини та повідомлень про перебування людей на місці інциденту правоохоронці організували пошуки.

Місцева влада вважає, що внаслідок сходження лавини більше ніхто не постраждав.

Wow......if you are skiing today, be careful. We already had one avalanche @squawalpine today. There is a lot of activity on the slopes with the heavy new snow causing this....#AlpineMeadows #Avalanche https://t.co/U5omeLo0aI