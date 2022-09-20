В Латвии отреагировали на "референдумы" и призвали к новым санкциям против РФ
В Латвии отреагировали на заявления оккупантов в так называемых "ЛНР" и "ДНР" назначить дату проведения "референдума" о вхождении в состав России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса .
"Судя по всему, Россия продвигается вперед с организацией фальшивых "референдумов" на оккупированных территориях Украины, международное сообщество должно отвергнуть этот шаг, должны последовать новые санкции", - заявил глава МИД.
Министр заявил, что Украина должна получить больше оружия для освобождения своей территории и таким образом сказать "нет" российскому шантажу.
Напомним, что оккупанты в ОРДЛО назначили дату проведения "референдумов" о присоединении к России.
Также глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал "референдумы" на захваченных РФ территориях.
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