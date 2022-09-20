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В Латвии отреагировали на "референдумы" и призвали к новым санкциям против РФ

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Вторник 20 сентября 2022 16:01
В Латвии отреагировали на "референдумы" и призвали к новым санкциям против РФ Фото: Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс (facebook com edgars rinkevics)
Автор: Дмитрий Браславский

В Латвии отреагировали на заявления оккупантов в так называемых "ЛНР" и "ДНР" назначить дату проведения "референдума" о вхождении в состав России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса .

"Судя по всему, Россия продвигается вперед с организацией фальшивых "референдумов" на оккупированных территориях Украины, международное сообщество должно отвергнуть этот шаг, должны последовать новые санкции", - заявил глава МИД.

Министр заявил, что Украина должна получить больше оружия для освобождения своей территории и таким образом сказать "нет" российскому шантажу.

Напомним, что оккупанты в ОРДЛО назначили дату проведения "референдумов" о присоединении к России.

Также глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал "референдумы" на захваченных РФ территориях.

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