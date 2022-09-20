В Латвии отреагировали на "референдумы" и призвали к новым санкциям против РФ

В Латвии отреагировали на заявления оккупантов в так называемых "ЛНР" и "ДНР" назначить дату проведения "референдума" о вхождении в состав России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса .

"Судя по всему, Россия продвигается вперед с организацией фальшивых "референдумов" на оккупированных территориях Украины, международное сообщество должно отвергнуть этот шаг, должны последовать новые санкции", - заявил глава МИД.

Министр заявил, что Украина должна получить больше оружия для освобождения своей территории и таким образом сказать "нет" российскому шантажу.