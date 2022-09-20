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У Латвії відреагували на "референдуми" та закликали до нових санкцій проти РФ

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Вівторок 20 вересня 2022 16:01
У Латвії відреагували на "референдуми" та закликали до нових санкцій проти РФ Фото: Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс (facebook com edgars rinkevics)
Автор: Дмитро Браславський

У Латвії відреагували на заяви окупантів у так званих "ЛНР" та "ДНР" призначити дату проведення "референдуму" про входження до складу Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку міністра закордонних справ Латвії Едгарса Рінкевичса.

"Судячи з усього, Росія просувається вперед з організацією фальшивих "референдумів" на окупованих територіях України, міжнародна спільнота має відкинути цей крок, мають бути впроваджені нові санкції", - заявив очільник МЗС.

Міністр заявив, що Україна має отримати більше зброї для звільнення своєї території та таким чином сказати "ні" російського шантажу.

Нагадаємо, що окупанти в ОРДЛО призначили дату проведення "референдумів" про приєднання до Росії.

Також, очільник МЗС України Дмитро Кулеба прокоментував "референдуми" на захоплених РФ територіях.

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