У Латвії відреагували на "референдуми" та закликали до нових санкцій проти РФ

У Латвії відреагували на заяви окупантів у так званих "ЛНР" та "ДНР" призначити дату проведення "референдуму" про входження до складу Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку міністра закордонних справ Латвії Едгарса Рінкевичса.