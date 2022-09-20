У Латвії відреагували на "референдуми" та закликали до нових санкцій проти РФ
У Латвії відреагували на заяви окупантів у так званих "ЛНР" та "ДНР" призначити дату проведення "референдуму" про входження до складу Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку міністра закордонних справ Латвії Едгарса Рінкевичса.
"Судячи з усього, Росія просувається вперед з організацією фальшивих "референдумів" на окупованих територіях України, міжнародна спільнота має відкинути цей крок, мають бути впроваджені нові санкції", - заявив очільник МЗС.
Міністр заявив, що Україна має отримати більше зброї для звільнення своєї території та таким чином сказати "ні" російського шантажу.
Нагадаємо, що окупанти в ОРДЛО призначили дату проведення "референдумів" про приєднання до Росії.
Також, очільник МЗС України Дмитро Кулеба прокоментував "референдуми" на захоплених РФ територіях.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.