Латвия ввела санкции в отношении 35 граждан РФ: кто попал в список

В пятницу, 17 марта, министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс принял решение о включении 35 граждан Российской Федерации, поддержавших российскую агрессию в Украине, в список лиц нон грата в Латвийской Республике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИДа Латвии.

"Согласно решению, принятому в соответствии с частью второй статьи 61 Закона об иммиграции, этим лицам будет запрещен въезд в Латвию на неопределенный срок", - говорится в сообщении. В список вошли следующие лица: Родион Мельник - "экс-посол "ЛНР" в РФ;

Ярослав Дронов, Аким Апачов, Наталья Качура, Надежда Бабкина – певцы;

Полина Агуреева, Станислав Старовойтов - актеры;

Геворг Мирзаян, Ростислав Ищенко, - политологи;

Михаил Шахназаров, Юлия Витязева - журналисты. "Латвия решительно осуждает неспровоцированную и неоправданную войну, развязанную Россией против Украины, которая продолжается уже более года и в которой из-за жестокости российских вооруженных сил гибнут украинские мирные жители и солдаты. Поддержка зверств, творимых в преступных кремлевских режимах; поэтому въезд таких лиц в Латвию не допускается", - добавили в МИД.