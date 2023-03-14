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Латвия передаст Украине еще 18 конфискованных автомобилей

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Рига, Вторник 14 марта 2023 16:28
Латвия передаст Украине еще 18 конфискованных автомобилей Фото: Латвия передаст Украине еще 18 конфискованных автомобилей (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 14 марта, правительство Латвии одобрило решение о безвозмездной передаче Украине еще 18 автомобилей, конфискованных у пьяных водителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LSM.

Быстрые правовые изменения, введенные в Латвии, означают, что автомобили, конфискованные государством у пьяных водителей, теперь могут быть отправлены в помощь Украине в ее защите от РФ.

Первоначальные владельцы не получают никакой компенсации, что делает их решение выпить и сесть за руль чрезвычайно дорогостоящим и побуждает людей в других странах призывать свои правительства принять аналогичные схемы.

"В Латвии мы знаем важность независимости и демократии, поэтому мы должны продолжать поддерживать Украину всеми силами. Каждая помощь, большая или маленькая, приближает Украину к победе в жестокой и несправедливой полномасштабной войне России", - заявила парламентский секретарь Министерства финансов Карина Плока.

Кроме того, Министерство финансов Латвии наполнит автомобили продуктами и необходимыми вещами.

Напомним, 16 февраля правительство Латвии разрешило передавать украинским военным конфискованные у пьяных водителей автомобили.

На прошлой неделе Латвия передала первые восемь автомобилей, которые были конфискованы за вождение в нетрезвом состоянии.

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