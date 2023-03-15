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Премьер Латвии выступил за начало переговоров о вступлении Украины в ЕС в этом году

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Рига, Среда 15 марта 2023 16:05
Премьер Латвии выступил за начало переговоров о вступлении Украины в ЕС в этом году Фото: премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш (facebook com karinskrisjanis)
Автор: Валерия Полищук

Страны-члены Европейского союза должны официально начать переговоры о вступлении Украины в ЕС в этом году, даже если военные действия будут продолжаться.

Об этом заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По его словам, переговоры о вступлении в ЕС необходимо начать по трем причинам, первая из которых - это поможет "укрепить моральный дух и решимость украинской армии и народа не поддаваться российской агрессии".

"Во-вторых, открытие переговоров укрепит цель и темпы необходимых реформ, которые Украина, как и любая другая страна-кандидат, должна пройти, чтобы получить право на вступление в ЕС. И, в-третьих, результат успешной заявки Украины на вступление в ЕС придаст необходимую силу и экономический потенциал нашему единому рынку. В общем, сплошная победа", - подчеркнул премьер.

Напомним, ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Украина продолжает защищать европейскую демократию своей кровью, поэтому переговоры о членстве в ЕС должны начаться в этом году.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что членство Украины в ЕС и НАТО не должно рассматриваться как благотворительность, поскольку это представляет интерес и для самой Европы.

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