Латвія запровадила санкції щодо 35 громадян РФ: хто потрапив у список

У п'ятницю, 17 березня, міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс ухвалив рішення про включення 35 громадян Російської Федерації, які підтримали російську агресію в Україні, до списку осіб нон грата в Латвійській Республіці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС Латвії.

"Згідно з рішенням, прийнятим відповідно до частини другої статті 61 Закону про імміграцію, цим особам буде заборонено в'їзд до Латвії на невизначений термін", - йдеться у повідомленні. До списку увійшли наступні особи: Родіон Мірошник - "екс-посол "ЛНР" в РФ;

Ярослав Дронов, Акім Апачов, Наталія Качура, Надія Бабкіна - співаки;

Поліна Агурєєва, Станіслав Старовойтов - актори;

Геворг Мірзаян, Ростислав Іщенко, - політологи;

Михайло Шахназаров, Юлія Вітязєва - журналісти. "Латвія рішуче засуджує неспровоковану і невиправдану війну, розв'язану Росією проти України, яка триває вже понад рік і в якій через жорстокість російських збройних сил гинуть українські мирні жителі та солдати. Підтримка звірств, що творяться кремлівським режимом, означає співучасть у скоєних злочинах; тому в'їзд таких осіб до Латвії не допускається", - додали в МЗС.