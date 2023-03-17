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Латвія запровадила санкції щодо 35 громадян РФ: хто потрапив у список

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Латвія, П'ятниця 17 березня 2023 16:10
Латвія запровадила санкції щодо 35 громадян РФ: хто потрапив у список Фото: Латвія запровадила санкції щодо 35 громадян РФ (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 17 березня, міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс ухвалив рішення про включення 35 громадян Російської Федерації, які підтримали російську агресію в Україні, до списку осіб нон грата в Латвійській Республіці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС Латвії.

"Згідно з рішенням, прийнятим відповідно до частини другої статті 61 Закону про імміграцію, цим особам буде заборонено в'їзд до Латвії на невизначений термін", - йдеться у повідомленні.

До списку увійшли наступні особи:

  • Родіон Мірошник - "екс-посол "ЛНР" в РФ;
  • Ярослав Дронов, Акім Апачов, Наталія Качура, Надія Бабкіна - співаки;
  • Поліна Агурєєва, Станіслав Старовойтов - актори;
  • Геворг Мірзаян, Ростислав Іщенко, - політологи;
  • Михайло Шахназаров, Юлія Вітязєва - журналісти.

"Латвія рішуче засуджує неспровоковану і невиправдану війну, розв'язану Росією проти України, яка триває вже понад рік і в якій через жорстокість російських збройних сил гинуть українські мирні жителі та солдати. Підтримка звірств, що творяться кремлівським режимом, означає співучасть у скоєних злочинах; тому в'їзд таких осіб до Латвії не допускається", - додали в МЗС.

Прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш заявляв, що країни-члени Європейського союзу мають офіційно розпочати переговори про вступ України до ЄС цього року, навіть якщо військові дії триватимуть.

У вівторок, 14 березня, уряд Латвії схвалив рішення про безоплатну передачу Україні ще 18 автомобілів, конфіскованих у п'яних водіїв.

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