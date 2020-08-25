Латвія внесла до "чорного списку" майже 30 білоруських чиновників

Фото: Едгарс Ринкевичс (facebook.com/edgars.rinkevics)

Потрапив у список Лукашенко в уряді Латвії відмовилися коментувати

Кабінет міністрів Латвії вводить заборону на в'їзд для майже 30 білоруських чиновників відповідальних за можливу фальсифікацію виборів і застосування сили проти демонстрантів у Білорусі. Потрапив у список президент Олександр Лукашенко в уряді не повідомили.

Про це повідомляє LETA.

За словами міністра закордонних справ Латвії Едгарса Ринкевичса, санкції торкнуться чиновників, які працюють в офісі президента Білорусі, Центральної виборчої комісії, Міністерстві внутрішніх справ та Комітеті безпеки.

"Наша мета - санкції ЄС. Тому рішення уряду засноване не на національному законі про санкції, а на імміграційному законі. Ми йдемо по цьому шляху, щоб дати чіткий сигнал про те, що ми не хочемо бачити ряд офіційних осіб в нашій країні і тим самим також закликаючи ЄС працювати швидше. Ми не хочемо підірвати єдність ЄС у прийнятті таких рішень шляхом введення точних санкцій", - сказав Ринкевичс.

Повний список осіб, яким буде заборонений в'їзд до Латвії буде оголошено 27 серпня.

Раніше РБК-Україна писало, що Міністерства закордонних справ Латвії та Естонії підготували індивідуальні санкції проти білоруських чиновників, причетних до можливої фальсифікації виборів і застосування сили до протестувальників.

Також повідомлялося, що в Європейському союзі не визнали результати виборів в Білорусі і почали роботу над санкціями.