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Латвия внесла в "черный список" почти 30 белорусских чиновников

Рига, Вторник 25 августа 2020 19:58
Латвия внесла в "черный список" почти 30 белорусских чиновников
Фото: Эдгарс Ринкевичс (facebook.com/edgars.rinkevics)
Автор: Игорь Литвиненко

Попал ли в список Лукашенко в правительстве Латвии отказались комментировать

Кабинет министров Латвии вводит запрет на въезд для почти 30 белорусских чиновников ответственных за возможную фальсификацию выборов и применение силы против демонстрантов в Беларуси. Попал ли в список президент Александр Лукашенко в правительстве не сообщили.

Об этом сообщает LETA.

По словам министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса, санкции коснутся чиновников, работающих в офисе президента Беларуси, Центральной избирательной комиссии, Министерстве внутренних дел и Комитете безопасности.

"Наша цель - санкции ЕС. Поэтому решение правительства основано не на национальном законе о санкциях, а на иммиграционном законе. Мы идем по этому пути, чтобы дать четкий сигнал о том, что мы не хотим видеть ряд официальных лиц в нашей стране и тем самым также призывая ЕС работать быстрее. Мы не хотим подорвать единство ЕС в принятии таких решений путем введения точных санкций", - сказал Ринкевичс.

Полный список лиц, которым будет запрещен въезд в Латвию будет объявлен 27 августа.

Ранее РБК-Украина писало, что Министерства иностранных дел Латвии и Эстонии подготовили индивидуальные санкции против белорусских чиновников, причастных к возможной фальсификации выборов и применению силы к протестующим.

Также сообщалось, что в Европейском союзе не признали результаты выборов в Беларуси и начали работу над санкциями.

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