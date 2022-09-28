RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Латвия и Румыния призывают граждан немедленно покинуть Россию

Фото: Латвия и Румыния призывают граждан немедленно покинуть Россию (facebook com edgars rinkevics)
Автор: Елизавета Драбкина

Гражданам Латвии и Румынии рекомендуют воздержаться от поездок в Россию, а тем, кто уже находится там, - немедленно выехать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса в Twitter и пресс-службу МИД Венгрии.

гражданам избегать необязательных поездок в РФ, а тем, кто временно находится в стране, выехать в кратчайшие сроки.

Также гражданам советуют

не посещать Россию, а тех, кто в настоящее время находится там, - покинуть страну как можно скорее ввиду эскалации международной ситуации.

Напомним, с подобными рекомендациями уже выступили США, Польша, Болгария и Эстония.

Отметим, что после оглашения российским диктатором Владимиром Путиным в мобилизации, в России вспыхнули протесты по разным регионам. Мужчины начали массово выезжать в соседние страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЛатвияРумыния