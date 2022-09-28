Латвия и Румыния призывают граждан немедленно покинуть Россию

гражданам избегать необязательных поездок в РФ, а тем, кто временно находится в стране, выехать в кратчайшие сроки.

Также гражданам советуют

не посещать Россию, а тех, кто в настоящее время находится там, - покинуть страну как можно скорее ввиду эскалации международной ситуации.

Напомним, с подобными рекомендациями уже выступили США, Польша, Болгария и Эстония.

Отметим, что после оглашения российским диктатором Владимиром Путиным в мобилизации, в России вспыхнули протесты по разным регионам. Мужчины начали массово выезжать в соседние страны.

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