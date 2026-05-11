Латвия и Литва готовы принять больше военных США после вывода из Германии

Что заявили в Латвии

"Мы ведем ряд переговоров с американскими союзниками, и они также говорят, что мы являемся образцовым союзником", - сказала министр иностранных дел Латвии Байба Бразе.

Она добавила, что в Риге "очень приветствуют такое развитие событий".

Позиция Литвы

Министр иностранных дел Кястутис Будрис также поддержал возможную переброску американских сил в Балтию.

Он отметил, что чем ближе войска США находятся к российской границе, тем сильнее фактор сдерживания.

По словам министра, Литва уже имеет современную инфраструктуру для приема союзников и может быстро ее расширить.

Сейчас в стране уже находятся:

около 1000 американских военных;

немецкая танковая бригада;

до 5000 немецких солдат должны разместиться там до 2027 года.

Почему это произошло

В этом месяце администрация президента США Дональда Трампа объявила о сокращении американского военного присутствия в Германии более чем на 5000 военных.

Это решение вызвало беспокойство среди союзников по НАТО из-за возможного раскола внутри альянса.

Что говорят в ЕС

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что присутствие американских войск в Европе важно не только для безопасности континента, но и для стратегических интересов самих США.

В то же время на прошлой неделе Трамп предположил, что часть военных могут передислоцировать в Польшу.

В Варшаве уже заявили о готовности принять дополнительный американский контингент.