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Латвія про санкції Росії: спроба тиску через мовну політику

Новость на русском → Рига, Субота 01 травня 2021 17:31
Латвія про санкції Росії: спроба тиску через мовну політику Фото: Латвія відреагувала на санкції Росії (flickr.com/resnaate)
Автор: Дмитро Левицький

Латвія відреагувала на рішення Міністерства закордонних справ Росії про введення санкцій проти двох своїх громадян. Рига вважає це тиском Москви через латвійську мовну політику.

Про це йдеться у заяві МЗС Латвії.

Під російські санкції потрапили директор Центру державної мови Латвії Маріс Балтіньш та глава Національної ради з електронних засобів масової інформації Івар Аболіньш.

"Ухвалене рішення про заборону в'їзду в Росію ... є спробою здійснити тиск на Латвію через політику у сфері державної мови та інформаційну політику. Ми вважаємо такі дії відверто неприйнятним втручанням у внутрішні справи суверенної держави", - наголосили в МЗС Латвії.

У Ризі заявили, що країна не залишить дії Росії без відповіді.

Нагадаємо, вчора Росія оголосила про санкції проти 8 представників Європейського союзу. У санкційному списку опинилися глава Європарламенту Давид Сассолі, прокурор Берліна, а також представники країн Балтії.

У Брюсселі вже пообіцяли, що Євросоюз не залишить без відповіді рішення Росії про введення санкцій.

На санкції проти себе відреагував і Сассолі, наголосивши, що це не вплине на рішення Європарламенту щодо захисту прав людини та демократії.

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