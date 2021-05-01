Латвія про санкції Росії: спроба тиску через мовну політику

Латвія відреагувала на рішення Міністерства закордонних справ Росії про введення санкцій проти двох своїх громадян. Рига вважає це тиском Москви через латвійську мовну політику.

Про це йдеться у заяві МЗС Латвії .

Під російські санкції потрапили директор Центру державної мови Латвії Маріс Балтіньш та глава Національної ради з електронних засобів масової інформації Івар Аболіньш.

"Ухвалене рішення про заборону в'їзду в Росію ... є спробою здійснити тиск на Латвію через політику у сфері державної мови та інформаційну політику. Ми вважаємо такі дії відверто неприйнятним втручанням у внутрішні справи суверенної держави", - наголосили в МЗС Латвії.

У Ризі заявили, що країна не залишить дії Росії без відповіді.