В Латвии белорусам и россиянам запретят работать в управлении критической инфраструктурой

Министерство внутренних дел Латвии планирует внести правки в закон о национальной безопасности. Нововведение предусматривает запрет гражданам России и Беларуси занимать должности в структурах управления критической инфраструктурой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

Как пишет издание, эти правки также запретят белорусам и россиянам работать не только в структурах управления критической инфраструктурой Латвии, но и на особо значимой в европейском масштабе критической инфраструктуре.

Отмечается, что критической инфраструктурой являются расположенные в Латвии объекты, системы или их части, важные для реализации важных общественных функций, а также охраны здоровья, обеспечения безопасности, экономического или социального благосостояния людей.

"С целью укрепления защиты важной для безопасности Латвии и общества критической инфраструктуры поправки предусматривают, что владелец критической инфраструктуры, истинный выгодоприобретатель или правовой владелец должен быть лояльным к Латвии и ее Конституции, при этом ему запрещается оказывать поддержку, в том числе информационную, лицам или государствам, которые угрожают территориальной неделимости, суверенитету и независимости или конституционному строю демократических государств", - пишет издание.

Эти же поправки предусматривают, что Россия или Беларусь, ее граждане или юридические лица, зарегистрированные в России или Беларуси, не могут стать владельцем, управляющим или истинным бенефициаром критической инфраструктуры или особо значимой в европейском масштабе инфраструктуры.

В исключительных случаях граждане России или Беларуси смогут работать в критической или европейской критической инфраструктуре только при наличии отдельного разрешения органов государственной безопасности.

Стоит напомнить, что в прошлом году в Латвии заявили, что странам Балтии пока не грозит тотальное нападение со стороны Российской Федерации.