Латвия хочет восстановить болота на границе с Россией: укрепит оборону
Вооруженные силы Латвии поддержали идею о восстановлении болот на границе с Россией. Они станут естественной преградой на границе с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальных вооруженных сил Латвии.
"Национальные вооруженные силы поддерживают восстановление исторических мест добычи торфа на восточной границе Латвии - их возрождение может стать значительным вкладом в укрепление обороноспособности страны, служа естественными преградами на восточной границе. Это предусматривает восстановление болот, водоемов и лесов на исторических деградированных местах добычи торфа", - сказано в сообщении военных.
Они также отметили, что такое решение позволит не только усилить оборону границы, но и сократить материально-технические и кадровые ресурсы.
Приоритет планируется уделить тем местам добычи торфа, где "восстановление болотных экосистем наиболее непосредственно способствует строительству Балтийской линии обороны на восточной границе".
Стоит заметить, что большая часть торфяников в Латвии сосредоточена на востоке страны - в Латгале и в Верхней Земе.
По данным исследований и региональных обзоров, именно Латгальский район имеет наибольшую долю болот по отношению к площади региона.
Страны Европы восстанавливают болота для обороны
Напомним, ранее Politico писало, что страны Евросоюза, которые граничат с Россией, хотят обезопасить себя от возможного вторжения при помощи восстановления болот.
В частности, финские политики уже предлагают предлагают восстанавливать болота возле границы с Россией.
В Польше восстановление болот вошло в программу "Восточный щит".