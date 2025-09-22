ua en ru
Пн, 22 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Латвия хочет восстановить болота на границе с Россией: укрепит оборону

Рига, Понедельник 22 сентября 2025 22:47
UA EN RU
Латвия хочет восстановить болота на границе с Россией: укрепит оборону Иллюстративное фото: Латвия хочет усилить оборону границы с Россией нестандартным методом (facebook.com/rs.gov.lv)
Автор: Иван Носальский

Вооруженные силы Латвии поддержали идею о восстановлении болот на границе с Россией. Они станут естественной преградой на границе с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальных вооруженных сил Латвии.

"Национальные вооруженные силы поддерживают восстановление исторических мест добычи торфа на восточной границе Латвии - их возрождение может стать значительным вкладом в укрепление обороноспособности страны, служа естественными преградами на восточной границе. Это предусматривает восстановление болот, водоемов и лесов на исторических деградированных местах добычи торфа", - сказано в сообщении военных.

Они также отметили, что такое решение позволит не только усилить оборону границы, но и сократить материально-технические и кадровые ресурсы.

Приоритет планируется уделить тем местам добычи торфа, где "восстановление болотных экосистем наиболее непосредственно способствует строительству Балтийской линии обороны на восточной границе".

Стоит заметить, что большая часть торфяников в Латвии сосредоточена на востоке страны - в Латгале и в Верхней Земе.

По данным исследований и региональных обзоров, именно Латгальский район имеет наибольшую долю болот по отношению к площади региона.

Страны Европы восстанавливают болота для обороны

Напомним, ранее Politico писало, что страны Евросоюза, которые граничат с Россией, хотят обезопасить себя от возможного вторжения при помощи восстановления болот.

В частности, финские политики уже предлагают предлагают восстанавливать болота возле границы с Россией.

В Польше восстановление болот вошло в программу "Восточный щит".

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Латвия
Новости
На Прикарпатье неизвестные напали на здание ТЦК: трое военнообязанных сбежали
На Прикарпатье неизвестные напали на здание ТЦК: трое военнообязанных сбежали
Аналитика
Что происходит в Раде и почему Зеленский недоволен "Слугой народа"
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Что происходит в Раде и почему Зеленский недоволен "Слугой народа"