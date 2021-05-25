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Британія заборонила білоруським авіакомпаніям літати над країною без дозволу

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Лондон, Вівторок 25 травня 2021 20:15
Британія заборонила білоруським авіакомпаніям літати над країною без дозволу Фото: міністр транспорту Британії Грант Шеппс (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Міністерство транспорту Великобританії заборонило білоруським авіакомпаніям літати в повітряному просторі країни без спеціального дозволу. Вчора уряд заборонив аеропортам приймати літаки білоруської авіакомпанії "Бєлавіа".

Про це повідомив міністр транспорту Сполученого Королівства Грант Шеппс у Twitter.

"Після вчорашнього анулювання дозволу авіакомпанії "Белавіа" на польоти в/з Великобританії, я вживаю подальші заходи. З негайним набранням чинності, білоруським авіакомпаніям буде заборонено входити в повітряний простір Великобританії без спеціального дозволу", - написав він.

Вчора уряд Британії заборонив своїм авіакомпаніям літати в повітряному просторі Білорусі після інциденту з літаком Ryanair. При цьому Британські аеропорти не прийматимуть літаки білоруської авіакомпанії "Бєлавіа".

Нагадаємо, 23 травня Білорусь примусово посадила літак Ryanair, який летів з Греції в Литву, щоб затримати опозиціонера Протасевича, який перебував на борту. Літак садили за сприяння винищувача під приводом того, що на борту бомба. Мінування в результаті не підтвердилося.

Після цього авіакомпанії почали змінювати маршрути своїх літаків щоб вони не летіли через Білорусь.

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