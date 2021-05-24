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Британія наказала своїм авіакомпаніям не літати над Білоруссю

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Лондон, Понеділок 24 травня 2021 18:03
Британія наказала своїм авіакомпаніям не літати над Білоруссю Фото: Домінік Рааб, глава МЗС Британії (flickr.com/number10gov)
Автор: Дмитро Левицький

Британія дала наказ своїм авіакомпаніям не літати у повітряному просторі Білорусі після інциденту з літаком Ryanair. Крім того, британські аеропорти не будуть приймати літаки білоруської авіакомпанії "Белавіа".

Про це під час виступу в парламенті заявив міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб, передає видання The Guardian.

Британський міністр розкритикував Білорусь за примусову посадку літака Ryanair під приводом нібито мінування, яке, за словами Рааба, не підтверджене жодними доказами. Сама ж примусова посадка літака, як наголосив Рааб, була загрозою для всіх літаків над Білоруссю.

Також глава британського МЗС закликав Міжнародну організацію цивільної авіації (ІКАО) провести термінове засідання з приводу цієї ситуації, щоб засудити вчинок білоруського режиму.

Крім того, Рааб закликав білоруський режим звільнити затриманого вчора опозиціонера та засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича. Як наголосив Рааб, британська сторона вважає, що звинувачення щодо Протасевича є надуманими.

Нагадаємо, вчора Білорусь примусово посадила літак Ryanair, який летів з Греції в Литву, щоб затримати опозиціонера Протасевича, який перебував на борту. Літак садили за сприяння винищувача під приводом того, що на борту бомба. Мінування в результаті не підтвердилося.

Після цього авіакомпанії почали змінювати маршрути своїх літаків, щоб вони не летіли через Білорусь.

В Україні ж ще не вирішили, що робити з польотами над Білоруссю. Наразі це питання обговорюють в Кабміні.

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