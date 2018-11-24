Україна і Латвія проведуть засідання міжурядової комісії в 2019

Фото: Петро Порошенко і Раймондс Вейоніс (president.gov.ua)

Порошенко і Вейоніс домовилися прискорити засідання такої комісії

Україна і Латвія в 2019 році проведуть засідання міжурядової комісії. Про це заявив президент Петро Порошенко на брифінгу за підсумками переговорів з латвійським лідером Раймондсом Вейонісом, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Порошенка, подальшому розвитку співробітництва України з Росією може послужити проведення в 2019 році засідання Міжурядової українсько-латвійської комісії з питань економічного, культурного, промислового та науково-технічного співробітництва.

"Ми домовилися зробити кроки, щоб прискорити проведення цієї комісії", - повідомив Порошенко.

Він також висловив подяку Вейонісу за послідовну підтримку українських реформ. Порошенко додав, що Україна вивчає досвід Латвії у податковій реформі, зокрема, у сфері податку на виведений капітал.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Латвія підтримала невизнання "виборів" на Донбасі і продовження санкцій проти Російської Федерації за анексію Криму і збройну агресію на сході України.