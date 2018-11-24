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Латвія підтримала невизнання виборів на Донбасі і санкції проти РФ

Новини » Політика    24.11.2018 - 12:56
Латвія підтримала невизнання виборів на Донбасі і санкції проти РФ
Фото: президент Латвії Раймондс Вейоніс (president.gov.ua)

Вейоніс закликав Росію звільнити українських політв'язнів

Латвія солідарна з Україною в питанні невизнання так званих "виборів" на окупованому Донбасі і політиці санкцій проти Російської Федерації. Про це на брифінгу за підсумками переговорів з президентом Латвії Раймондсом Вейонісом заявив український лідер Петро Порошенко, передає кореспондент РБК-Україна.

Порошенко подякував Вейонісу за конструктивні переговори, а також відзначив важливість того, що сторони мають загальні підходи щодо невизнання "фейкових виборів" на Донбасі і продовження санкційного тиску на Росію.

Сам Вейоніс підкреслив, що Латвія підтримує територіальну цілісність України, засуджує анексію Криму, обмеження прав кримських татар, російську агресію на Донбасі. Крім того, він закликав російську владу звільнити українських політв'язнів.

У свою чергу Порошенко додав, що у Латвії та України є спільне бачення необхідності протидії гібридним інструментам, які застосовує Кремль проти України і Європи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Порошенко провів зустріч з президентом Латвії. По завершенні зустрічі "віч-на-віч" відбудуться українсько-латвійські переговори під головуванням лідерів обох країн.

 

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