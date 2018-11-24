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Президент Латвії завтра відвідає лінію розмежування на Донбасі

Новини » Політика    24.11.2018 - 13:36
Президент Латвії завтра відвідає лінію розмежування на Донбасі
Фото: Раймондс Вейоніс (president.gov.ua)

Вейоніс звинуватив Росію у відсутності кроків для деескалації на Донбасі

Президент Латвії Раймондс Вейоніс завтра, 25 листопада, відвідає лінію розмежування на Донбасі. Про це він заявив на брифінгу за підсумками переговорів з українським президентом Петром Порошенком, передає кореспондент РБК-Україна.

Вейонис зазначив, що відвідає Донбас та лінію розмежування, щоб подивитися на те, що відбувається там. За його словами, йому досить складно уявити, що в Європі є території, які страждають від збройного конфлікту. У ході переговорів з Порошенком вони також обговорили безпеку і гуманітарну ситуацію в конфліктній зоні.

"Латвія рішуче засуджує російську агресію на Донбасі. На жаль, Москва не робить жодних кроків для деескалації. Черговим доказом цього є ситуація в Азовському морі", - підкреслив Вейоніс.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Латвія підтримала невизнання "виборів" на Донбасі та санкції проти Російської Федерації.

Вейоніс також підкреслив, що Латвія підтримує територіальну цілісність України, засуджує анексію Криму, обмеження прав кримських татар, російську агресію на Донбасі. Крім того, він закликав російську владу звільнити українських політв'язнів.

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Новини України ДонбасЛатвияРаймонд Вейонис
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