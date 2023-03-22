Латвия передаст Украине большой пакет медицинского оборудования
Латвия передаст Украине медицинское оборудование на сумму в 299 тысяч евро. Транспортные и логистические расходы будут покрыты из бюджета механизма гражданской защиты ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
Планируется, что Министерство здравоохранения Латвии пожертвует 278 перфузионных шприцевых насосов, 45 неинвазивных аппаратов искусственной вентиляции легких, десять станций перфузионной системы, четыре аспирационных установки, один комплект вентилятора и дыхательных трубок, а также одну станцию мониторинга показателей жизнедеятельности пациента, которая может быть подключена к десяти мониторам жизнедеятельности.
Сообщается, что транспортировку и логистику медицинского оборудования будет координировать Государственная пожарно-спасательная служба с использованием механизма поддержки, предложенного Европейской комиссией.
Напомним, 16 февраля правительство Латвии разрешило передавать украинским военным конфискованные у пьяных водителей автомобили.
В начале марта Латвия передала первые восемь автомобилей, которые были конфискованы за вождение в нетрезвом состоянии.
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