Латвия передаст Украине большой пакет медицинского оборудования

Латвия передаст Украине медицинское оборудование на сумму в 299 тысяч евро. Транспортные и логистические расходы будут покрыты из бюджета механизма гражданской защиты ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

Планируется, что Министерство здравоохранения Латвии пожертвует 278 перфузионных шприцевых насосов, 45 неинвазивных аппаратов искусственной вентиляции легких, десять станций перфузионной системы, четыре аспирационных установки, один комплект вентилятора и дыхательных трубок, а также одну станцию мониторинга показателей жизнедеятельности пациента, которая может быть подключена к десяти мониторам жизнедеятельности.

Сообщается, что транспортировку и логистику медицинского оборудования будет координировать Государственная пожарно-спасательная служба с использованием механизма поддержки, предложенного Европейской комиссией.