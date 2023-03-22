Латвія передасть Україні великий пакет медичного обладнання

Латвія передасть Україні медичне обладнання на суму 299 тисяч євро. Транспортні та логістичні витрати будуть покриті з бюджету механізму цивільного захисту ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi .

Планується, що Міністерство охорони здоров'я Латвії пожертвує 278 перфузійних шприцевих насосів, 45 неінвазивних апаратів штучної вентиляції легень, десять станцій перфузійної системи, чотири аспіраційних установки, один комплект вентилятора і дихальних трубок, а також одну станцію моніторингу моніторам життєдіяльності

Повідомляється, що транспортування та логістику медичного обладнання координуватиме Державна пожежно-рятувальна служба з використанням механізму підтримки, запропонованого Європейською комісією.