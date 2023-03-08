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Латвия начала передавать Украине автомобили, конфискованные у пьяных водителей

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Рига, Среда 08 марта 2023 18:54
Латвия начала передавать Украине автомобили, конфискованные у пьяных водителей Фото: Латвия начала передавать Украине автомобили, конфискованные у пьяных водителей (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Латвии приняло решение передать на нужды Вооруженных сил Украины и медиков первые восемь автомобилей, конфискованных за управление в нетрезвом состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Конфискованные автомобили безвозмездно передадут армейским частям Минобороны Украины, Винницкой региональной клинической больнице и территориальному медобъединению Купянского совета.

Министр финансов Латвии Арвил Ашераденс подчеркнул, от идеи до воплощения прошло чуть больше месяца.

В соответствии с латвийским законом конфискованные автомобили могут быть безвозмездно переданы правительству Украины для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с войной, и поддержки украинцев.

В свою очередь представитель общества Agendum Рейнис Познякс заявил, это важная поддержка для Украины, ведь каждый автомобиль на фронте - это спасенная жизнь.

Общество Agendum обеспечивает доставку автомобилей в Украину и передачу их государственным учреждениям Украины.

Напомним, 16 февраля правительство Латвии разрешило передавать украинским военным конфискованные у пьяных водителей автомобили.

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