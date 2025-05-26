ua en ru
Пн, 26 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Латвия передала Украине новую партию дронов

Понедельник 26 мая 2025 20:25
UA EN RU
Латвия передала Украине новую партию дронов Фото: Латвия передала Украине новую партию дронов (x.com/AndrisSpruds)
Автор: Татьяна Степанова

Латвия отправила в Украину еще 1500 ударных беспилотников в рамках международной "коалиции дронов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Латвии Андриса Спрудса в соцсети Х.

"Еще 1500 боевых беспилотников доставляются из Латвии в Украину. Две латвийские компании поставят 12 000 беспилотников в первой половине года в рамках международной беспилотной коалиции", - написал Спрудс.

Дроны для Украины от Латвии

Напомним, в марте Латвия поддержала инвестирование в производство украинских дронов. Кабинет министров Латвии поддержал инвестиции в украинскую индустрию беспилотников в размере 10 млн евро.

В том же числе еще 20 млн евро правительство Латвии предусмотрело на закупку в текущем году беспилотников в формате "коалиции дронов".

В апреле стало известно, что Вооруженные силы Украины получат сотни новых боевых беспилотников в рамах военной поддержки от Латвии.

Недавно Латвия отправила в Украину еще 1500 ударных беспилотников в рамках международной "коалиции дронов".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Латвия Помощь Украине Военная помощь Война в Украине Дрони
NEWS
Массированные атаки РФ будут продолжаться? Что ждет Украину в ближайшие месяцы
Массированные атаки РФ будут продолжаться? Что ждет Украину в ближайшие месяцы
DAILY
Мамы вывозят 17-летних сыновей за границу, но они пишут НМТ, - Михаил Винницкий, МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Мамы вывозят 17-летних сыновей за границу, но они пишут НМТ, - Михаил Винницкий, МОН