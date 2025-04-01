Латвия передает Украине 1500 новых боевых дронов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Латвии Андриса Спрудса в соцсети Х ,

Министр обороны Латвии во вторник, 1 апреля, сообщил о том, что еще 1500 боевых беспилотников отправляются из Латвии в Украину.

ВСУ уже совсем скоро получат ценную помощь, поскольку дроны уже загружены для отправки в Украину, как показал Спрудс.

"Две латвийские компании поставят в Украину в первом полугодии этого года в общей сложности 12 тысяч беспилотников на сумму 17 млн евро в рамках международной коалиции беспилотников", - заявил глава Минобороны Латвии.

Фото: Латвия приготовила беспилотники для отправки в Украину (x.com/AndrisSpruds)

Напомним, что так называемая "коалиция дронов", которую возглавляют Великобритания и Латвия, была запущена в январе 2024 года. Она имеет целью усилить возможности Украины в сфере БПЛА для успешной борьбы с российской агрессией.

Беспилотники для Украины

Недавно Латвия поддержала инвестирование в производство украинских дронов. Кабинет министров Латвии поддержал инвестиции в украинскую индустрию беспилотников в размере 10 млн евро (10,69 млн долларов).

В том же числе еще 20 млн евро (21.37 млн долларов) правительство Латвии предусмотрело на закупку в текущем году беспилотников в формате Коалиции дронов.