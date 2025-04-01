Латвия передает Украине 1500 новых боевых дронов
Вооруженные силы Украины получат сотни новых боевых беспилотников в рамах военной поддержки от Латвии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Латвии Андриса Спрудса в соцсети Х,
Министр обороны Латвии во вторник, 1 апреля, сообщил о том, что еще 1500 боевых беспилотников отправляются из Латвии в Украину.
ВСУ уже совсем скоро получат ценную помощь, поскольку дроны уже загружены для отправки в Украину, как показал Спрудс.
"Две латвийские компании поставят в Украину в первом полугодии этого года в общей сложности 12 тысяч беспилотников на сумму 17 млн евро в рамках международной коалиции беспилотников", - заявил глава Минобороны Латвии.
Фото: Латвия приготовила беспилотники для отправки в Украину (x.com/AndrisSpruds)
Напомним, что так называемая "коалиция дронов", которую возглавляют Великобритания и Латвия, была запущена в январе 2024 года. Она имеет целью усилить возможности Украины в сфере БПЛА для успешной борьбы с российской агрессией.
Беспилотники для Украины
Недавно Латвия поддержала инвестирование в производство украинских дронов. Кабинет министров Латвии поддержал инвестиции в украинскую индустрию беспилотников в размере 10 млн евро (10,69 млн долларов).
В том же числе еще 20 млн евро (21.37 млн долларов) правительство Латвии предусмотрело на закупку в текущем году беспилотников в формате Коалиции дронов.
Также Великобритания заключила соглашение на более 35 млн еврос американской технологической компанией на поставку барражирующих дронов для Украины. Новые беспилотники позволят ВСУ лучше противостоять российской агрессии.
Кроме того, в середине января министр обороны Литвы Довиле Шакалиене заявила, что Украина получит от Литвы тысячи дронов на сумму в 5 миллионов евро.
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