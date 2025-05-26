Латвія передала Україні нову партію дронів

Латвія відправила в Україну ще 1500 ударних безпілотників в рамках міжнародної "коаліції дронів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Латвії Андріса Спрудса у соцмережі Х .

"Ще 1500 бойових безпілотників доставляються з Латвії в Україну. Дві латвійські компанії поставлять 12 000 безпілотників у першій половині року в рамках міжнародної безпілотної коаліції", - написав Спрудс.

Дрони для України від Латвії

Нагадаємо, у березні Латвія підтримала інвестування у виробництво українських дронів. Кабінет міністрів Латвії підтримав інвестиції в українську індустрію безпілотників у розмірі 10 млн євро.

У тому ж числі ще 20 млн євро уряд Латвії передбачив на закупівлю у поточному році безпілотників у форматі "коаліції дронів".

У квітні стало відомо, що Збройні сили України отримають сотні нових бойових безпілотників у рамах військової підтримки від Латвії.

Нещодавно Латвія відправила в Україну ще 1500 ударних безпілотників в рамках міжнародної "коаліції дронів".

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