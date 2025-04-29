Латвия передала Украине новую партию ударных дронов

Латвия отправила в Украину еще 1500 ударных дронов в рамках международной "коалиции дронов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Латвии Андриса Спрудса в соцсети Х.

"Еще 1500 боевых беспилотников направляются из Латвии в Украину. Две латвийские компании в рамках международной "коалиции дронов" за первое полугодие поставили 12 тысяч беспилотников", - написал Спрудс. Он также опубликовал соответствующие фото и видео.