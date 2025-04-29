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Латвия передала Украине новую партию ударных дронов

Вторник 29 апреля 2025 16:20
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Латвия передала Украине новую партию ударных дронов Фото: Латвия передала Украине новую партию ударных дронов (x.com/AndrisSpruds)
Автор: Татьяна Степанова

Латвия отправила в Украину еще 1500 ударных дронов в рамках международной "коалиции дронов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Латвии Андриса Спрудса в соцсети Х.

"Еще 1500 боевых беспилотников направляются из Латвии в Украину. Две латвийские компании в рамках международной "коалиции дронов" за первое полугодие поставили 12 тысяч беспилотников", - написал Спрудс.

Он также опубликовал соответствующие фото и видео.

Беспилотники для Украины от Латвии

Напомним, недавно Латвия поддержала инвестирование в производство украинских дронов. Кабинет министров Латвии поддержал инвестиции в украинскую индустрию беспилотников в размере 10 млн евро.

В том же числе еще 20 млн евро правительство Латвии предусмотрело на закупку в текущем году беспилотников в формате "коалиции дронов".

1 апреля стало известно, что Вооруженные силы Украины получат сотни новых боевых беспилотников в рамах военной поддержки от Латвии.

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