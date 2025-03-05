Латвия поддержала инвестирование в производство украинских дронов: сколько средств выделено
Кабинет министров Латвии поддержал инвестиции в украинскую индустрию беспилотников в размере 10 млн евро (10,69 млн долларов).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Латвии.
"Кабинет министров согласовал стратегическое инвестирование 10 млн евро в украинскую индустрию беспилотников с целью содействия сотрудничеству между оборонными отраслями обеих стран и реализации совместных проектов", - пишет Минобороны.
В том же числе еще 20 млн евро (21.37 млн долларов) правительство Латвии предусмотрело на закупку в текущем году беспилотников в формате Коалиции дронов.
"Сейчас важно поддерживать Украину не только на словах, но и на деле. Поддержка, которую Латвия предоставляет Украине, никогда не была символической, мы предоставляем реальную помощь, которая способствует укреплению обороноспособности Украины", - заявил глава Министерства обороны Латвии Андрис Спрудс.
Помощь Украине со стороны Латвии
Латвия с первых дней полномасштабного вторжения России активно поддерживает Украину, предоставляя военную, гуманитарную и финансовую помощь. Страна передала значительное количество вооружения, включая гаубицы, боеприпасы, переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, бронетехнику и беспилотники.
Кроме военной поддержки, Латвия активно помогает украинским беженцам. Также выступает за усиление санкций против России и поддерживает европейскую интеграцию Украины.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Латвия недавно заказала бронетранспортеры Patria 6x6, чтобы передать их Украине.
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