ua en ru
Ср, 05 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Латвия поддержала инвестирование в производство украинских дронов: сколько средств выделено

Среда 05 марта 2025 13:24
UA EN RU
Латвия поддержала инвестирование в производство украинских дронов: сколько средств выделено Иллюстративное фото: Латвия поддержала инвестирование в производство украинских дронов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Кабинет министров Латвии поддержал инвестиции в украинскую индустрию беспилотников в размере 10 млн евро (10,69 млн долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Латвии.

"Кабинет министров согласовал стратегическое инвестирование 10 млн евро в украинскую индустрию беспилотников с целью содействия сотрудничеству между оборонными отраслями обеих стран и реализации совместных проектов", - пишет Минобороны.

В том же числе еще 20 млн евро (21.37 млн долларов) правительство Латвии предусмотрело на закупку в текущем году беспилотников в формате Коалиции дронов.

"Сейчас важно поддерживать Украину не только на словах, но и на деле. Поддержка, которую Латвия предоставляет Украине, никогда не была символической, мы предоставляем реальную помощь, которая способствует укреплению обороноспособности Украины", - заявил глава Министерства обороны Латвии Андрис Спрудс.

Помощь Украине со стороны Латвии

Латвия с первых дней полномасштабного вторжения России активно поддерживает Украину, предоставляя военную, гуманитарную и финансовую помощь. Страна передала значительное количество вооружения, включая гаубицы, боеприпасы, переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, бронетехнику и беспилотники.

Кроме военной поддержки, Латвия активно помогает украинским беженцам. Также выступает за усиление санкций против России и поддерживает европейскую интеграцию Украины.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Латвия недавно заказала бронетранспортеры Patria 6x6, чтобы передать их Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Латвия
NEWS
Перемирие в небе. Что известно об инициативе Зеленского и пойдет ли на это Кремль
Перемирие в небе. Что известно об инициативе Зеленского и пойдет ли на это Кремль
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР: Планы России не изменились - полная оккупация или контроль Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР: Планы России не изменились - полная оккупация или контроль Украины