Испания призвала Евросоюз занять более жесткую позицию по импорту российского СПГ
Министр энергетики Испании Тереза Рибера призывает Европейский союз занять более жесткую позицию по импорту российского сжиженного природного газа (СПГ). Мадрид просит Брюссель обеспечить возможность странам его блокировать, не перенаправляя поставки к соседям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
После широкомасштабного вторжения российских оккупантов в Украину поставки газа из России в Испанию удвоились, и составили примерно пятую часть ее импорта газа в прошлом году. Между тем, стоит отметить, что вскоре ЕС позволит странам-членам блокировать такие потоки без применения санкций,
"Мы должны обеспечить эффективный ответ... Пожалуйста, давайте попробуем скоординировать, как мы реагируем на это как на спотовом рынке, так и по существующим контрактам, - сказала Рибера журналистам в кулуарах встречи министров энергетики ЕС в понедельник
В публикации отмечается, что Финляндия является одной из немногих стран, которые воспользуются запретом - импорт российского газа в это государство практически равен нулю.
Для Испании и ряда других европейских стран, больше зависящих от российских грузов, такой план создает "дилемму". Поскольку большинство их грузов поступает через бельгийский порт Зебрюгге, и одна страна Евросоюза, блокирующая импорт, может просто побуждать, что они отправятся в другое место, говорится в материале.
По словам Риберы, также нужны указания по поводу того, как вывести компании из долгосрочных контрактов с РФ по принципу "бери или плати", но убедиться, что газ не перенаправляется в другие третьи страны.
Также сообщается, что комиссар Евросоюза по вопросам энергетики Кадри Симсон рассказала в понедельник государствам-членам, что блок открыт для предоставления указаний по прекращению импорта российского СПГ, и будет активно способствовать использованию этого инструмента после введения, говорится в статье.
В публикации указывается, что парламент проголосует за эту меру в рамках газового пакета в апреле.
"Мы должны закончить этот год с еще меньшим объемом российского газа в нашей системе, чем годом ранее", - отметила Симсон и добавила, что РФ была вторым по величине поставщиком ЕС после США в 2023 году.
Российский газ в Европе
Отметим, что, хотя ЕС постепенно снизил свою зависимость от российских энергоносителей после вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года, он по-прежнему получает газ из России. Часть стран Евросоюза продолжает импортировать российский газ, несмотря на войну против Украины. В частности, этим занимается Венгрия.
Недавно сообщалось, что Испания увеличила импорт российского газа в прошлом году на 35%. Большая часть поступает в страну по морю.
Также газ из России продолжает поступать в Чехию. В январе импорт российского газа составил около 62% общего объема.
Добавим, в конце февраля стало известно, что Европейский союз должен закрепить в законе свой план по отказу от российского газа до 2027 года.
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