Латвия объявила персоной нон грата главу Латвийско-Российской ассоциации сотрудничества

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

По инициативе Службы госбезопасности (VDD) министр внутренних дел Рихард Козловскис внес в список нежелательных в Латвии лиц главу Латвийско-российской ассоциации сотрудничества, гражданина РФ Бориса Каткова.

Решение было принято на основании вывода VDD, получившей информацию о грозящей госбезопасности Каткова. Было учтено его длительное сотрудничество с представителями России и прокремлевскими организациями в Латвии.

Отмечается, что Катков был объявлен персоной нон грата и выдворен из страны за многолетнюю и систематическую деятельность в пользу РФ.

По информации из открытых источников Борис Катков приехал в Латвию в 1966 году. Сначала он работал в военном комиссариате в Цесисе, затем в Даугавпилсе. Ушел на пенсию в звании полковника в 1991 году.

Он получил паспорт негражданина Латвии в 1998 году, а в 2000-м взял российское гражданство.

Латвия и санкции против России

4 января стало известно, что министр транспорта Латвии Каспарс Бришкенс планирует предложить внести запрет на импорт российского и белорусского зерна в следующий пакет санкций Евросоюза против РФ.

Также регулятор Латвии закрыл доступ ко всем сайтам, связанным с российским "Яндексом".

В конце декабря правоохранители Латвии провели обыски в "Доме Москвы" . Руководство организации подозревают в уклонении от санкций против РФ.