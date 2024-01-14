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Латвія оголосила персоною нон грата голову Латвійсько-Російської асоціації співробітництва

Латвія, Неділя 14 січня 2024 06:21
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Латвія оголосила персоною нон грата голову Латвійсько-Російської асоціації співробітництва Фото: Латвія видворила голову Латвійсько-Російської асоціації співробітництва (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Латвія видворила з країни громадянина РФ, голову Латвійсько-Російської асоціації співробітництва Бориса Каткова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

За ініціативи Служби держбезпеки (VDD) міністр внутрішніх справ Ріхард Козловскіс вніс до списку небажаних у Латвії осіб голову Латвійсько-Російської асоціації співробітництва, громадянина РФ Бориса Каткова.

Рішення було прийнято на підставі висновку VDD, яка отримала інформацію про діяльність Каткова, яка загрожує держбезпеці. Було враховано його тривалу співпрацю з представниками Росії та прокремлівськими організаціями у Латвії.

Зазначається, що Каткова було оголошено персоною нон грата та видворено з країни за багаторічну та систематичну діяльність на користь РФ.

За інформацією з відкритих джерел, Борис Катков приїхав до Латвії у 1966 році. Спочатку він працював у військовому комісаріаті в Цесісі, потім у Даугавпілсі. Пішов на пенсію у званні полковника у 1991 році.

Він отримав паспорт негромадянина Латвії 1998 року, а 2000-го взяв російське громадянство.

Латвія і санкції проти Росії

4 січня стало відомо, що міністр транспорту Латвії Каспарс Брішкенс планує запропонувати внести заборону на імпорт російського та білоруського зерна до наступного пакета санкцій Євросоюзу проти РФ.

Також регулятор Латвії закрив доступ до всіх сайтів, пов'язаних з російським "Яндексом".

Наприкінці грудня правоохоронці Латвії провели обшуки в "Будинку Москви". Керівництво організації підозрюють в ухиленні від санкцій проти РФ.

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