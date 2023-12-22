Латвия подозревает руководство "Дома Москвы" в уклонении от санкций против РФ
Правоохранители Латвии провели обыски в "Доме Москвы". Руководство организации подозревают в уклонении от санкций против РФ.
Об этом заявила Служба государственной безопасности Латвии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Lsm.lv.
Уголовно-процессуальные действия в четверг и пятницу проведены в рамках уголовного процесса, находящегося в производстве Службы госбезопасности.
В ходе расследования выяснилось, что руководство "Дома Москвы", возможно, продолжало получать материальную выгоду от помещений, использование которых в соответствии с международными санкциями запрещено.
Правоохранители изъяли документы
Процессуальные действия проведены также по месту жительства одного из связанных с "Домом Москвы" лиц. Во время обысков изъяли большое количество носителей данных и документов.
Сейчас в уголовном процессе к одному лицу применен статус лица, против которого начат уголовный процесс.
Реакция РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на это и назвала обыски "рейдерским вторжением".
Захарова начала угрожать Латвии "ответными шагами".
Россия обходит санкции
Недавно Россия подписала с Ираном декларацию о "противодействии" санкциям, которые против стран ввели США, ЕС и ряд других государств.
Также СМИ установили, что после начала полномасштабной российской агрессии через Беларусь в РФ ввозили люксовые автомобили, экспорт которых запрещен из-за санкций западных компаний.
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