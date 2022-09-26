Огромный наплыв людей. Россиянам разрешили переходить границу с Грузией пешком

Гражданам России, которые пытаются уехать в Грузию, разрешили переходить границу в пункте пропуска "Верхний Ларс" пешком, несмотря на то, что он для этого не предназначен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Baza .

По данным Baza, пропускают пешком не всех. В первую очередь проход открыт для женщин и детей.

При этом в пункте пропуска образовывается новая очередь - из тех, кто хочет пройти границу без транспортного средства.

Сообщается, что данное решение приняли из-за огромного количества желающих уехать в Грузию. Пересечение границы пешком разрешили, чтобы сократить время ожидания в пробке.

Как сообщалось ранее, Грузия перевела пункт пропуска на особый режим, а с российской стороны появился БТР с военными, которые разворачивают блокпост.

Напомним, что россияне начали массово выезжать в Грузию и другие страны после того, как российский диктатор Владимир Путин объявил о мобилизации в стране.

При этом в парламенте Грузии говорили о том, что их страна может закрыть границы для российских мужчин в возрасте от 18 до 55 лет, но в правительстве опровергли такую информацию.

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