Ломают психику и "гниют" внутри. Почему нельзя подавлять эмоции?

В детстве многим из нас говорили: "Не плачь", "Не злись", "Будь молодцом", "Не скули". Взрослые имели в виду что-то хорошее - воспитанность, выдержку, самоконтроль. Но что мы получили в результате? Умение подавлять свои эмоции. И с годами оно стало не суперсилой, а проблемой.

Почему нельзя подавлять свои эмоции и какие негативные последствия это может иметь, рассказал для РБК-Украина лайф коуч Виталий Курсик.

Что происходит, когда мы "держим все в себе"?

Эмоции - это не показатель слабости или прихоти. Потому что естественные реакции нашей психики на важные внутренние и внешние события.

"Когда мы их игнорируем, они не исчезают - они остаются в теле и накапливаются. Как давление в кастрюле без клапана. И в какой-то момент может произойти взрыв. У кого-то это выглядит как внезапная истерика "на ровном месте", у кого-то - хроническая усталость, тревожность, бессонница или даже психосоматические симптомы (головная боль, спазмы, напряжение в мышцах, истощение)", - объясняет эксперт.

Подавление эмоций - это краткосрочная стратегия

Да, иногда ситуация действительно требует собранности. Но если делать это постоянно - вы долго не выдержите. Эмоции, которые не прожиты, превращаются во внутренний "шум" и со временем начинают портить качество жизни.

"Раздражительность без причины, апатия, слезы, которые накапливаются "где-то в груди", - все это последствия того, что вы долго молчали, когда хотелось кричать", - добавляет Виталий Курсик.

Как дать себе право на эмоции

Назовите, что вы чувствуете

"Я злюсь", "Мне больно", "Мне страшно". Поймите, что это не слабость в вашем характере, а честность - с самим собой.

Не обесценивайте себя

Если вам плохо - вам плохо. Точка. Не сравнивайте себя с теми, кому "хуже".

Дайте выход эмоциям

Выговоритесь, поплачьте, напишите письмо, порвите бумагу, покричите в подушку.

Не оставайтесь наедине с собой

Если эмоции накрывают волной - обратитесь к психологу или хотя бы поговорите с близким человеком.

Почему это важно

Эмоции - это ваша навигация. Злость показывает, где вас унижают. Печаль - где вы потеряли что-то важное. Страх - где вам не хватает поддержки. Радость - где ваша сила.

"Позволяя себе проживать, а не подавлять - вы не только высвобождаете энергию, но и постепенно становитесь ближе к себе. А еще - к другим", - добавляет специалист.

Помните: эмоции не проходят, если их игнорировать. Они просто ждут момента, чтобы взорваться - или раствориться в тревожном фоне, который с годами станет нормой. Но это не норма. Позвольте себе чувствовать.