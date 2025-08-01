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Как вернуть вкус к жизни: 8 советов, если вы застряли в "болоте"

Пятница 01 августа 2025 08:10
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Как вернуть вкус к жизни: 8 советов, если вы застряли в "болоте" Как выбраться из болота и вернуть себе желание жить (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова
Эксперт: Виталий Курсик

Вы чувствуете, что застряли. Словно все вроде бы не так плохо, но и радости нет. Это состояние, когда жизнь становится серой, липкой и медленно тянет вниз. Это может быть выгорание, отсутствие смыслов или просто накопленный в голове и теле "хлам". Выход из этого состояния не будет мгновенным, но есть конкретные шаги, которые реально работают.

Какие 8 действенных советов помогут вам выбраться из этого внутреннего болота, рассказал для РБК-Украина лайф коуч Виталий Курсик.

Признайте свою проблему

Первый и самый важный шаг - честно сказать себе: "Да, я застрял(-ла)". Пока вы убеждаете себя, что "все нормально", ничего не изменится. Назвать вещи своими именами - это уже половина дела и начало пути к изменениям.

Не пытайтесь справиться сами

"Перестаньте тянуть все на себе. Попросите поддержки. Поговорите с другом, коучем, психологом или коллегой. Иногда выход из болота начинается именно с откровенного диалога. Позвольте себе обратиться за помощью", - советует эксперт.

Ограничьте информационный шум

Сети, новости, чужие проблемы - все это незаметно крадет вашу энергию. Сделайте информационный детокс хотя бы на несколько дней. Вы удивитесь, насколько легче станет дышать и думать.

Позаботьтесь о своем теле

Внутреннее "болото" часто является следствием физических проблем: бессонницы, плохого питания, недостатка движения.

"Восстановите свою базу - полноценный сон, достаточное количество воды, регулярные прогулки и здоровая пища", - добавляет Виталий Курсик.

Пересмотрите свое окружение

Вы не остров. Если рядом с вами люди, которые постоянно ноют, обесценивают ваши достижения или тянут вас в собственное болото - вам пора выйти из этой лодки. Окружайте себя теми, кто поддерживает и вдохновляет.

Попробуйте что-то новое без цели

Сделайте что-то совершенно новое, но не ради результата. Это может быть рисование, танцы, выпечка или изучение нового музыкального инструмента.

"Креативные занятия запускают в вас энергию и возвращают ощущение радости", - объясняет специалист.

Научитесь говорить "нет"

Это слово - ваше весло, которое поможет оттолкнуться от берегов чужих ожиданий. Иногда болото - это не ваша жизнь, а жизнь, которую вы живете "для кого-то". Позвольте себе отказывать без чувства вины.

Спросите себя: "Что мне сейчас больше всего нужно?"

Ответ на этот вопрос не обязательно должен быть глобальным. Спросите себя об этом сегодня.

"Возможно, это просто чашка вкусного кофе наедине, прогулка в парке или час чтения. И дайте себе это. Изменения начинаются с маленького разрешения жить по-другому", - говорит Виталий Курсик.

Жизнь - не всегда праздник, но она точно не должна быть болотом. Медленно, без лишнего героизма, но уверенно выбирайтесь из него, держа себя за руку.

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