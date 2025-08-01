Почему вы не понимаете, что чувствуете: 5 шагов к эмоциональной грамотности от психолога

Многие люди во взрослом возрасте не могут ответить на простой вопрос: "Что я сейчас чувствую?". И дело не в равнодушии или психических проблемах, а в том, что нас годами приучали приглушать свои чувства вместо того, чтобы их проживать.

Почему мы не умеем слушать себя

"В последние годы большинство из нас живет на внутреннем автопилоте. Мы держимся, выполняем обязанности, поддерживаем других. Но часто в этом ежедневном "держании" теряем главное - контакт с собой", - говорит психолог.

По ее словам, нас не учили слушать себя - только сдерживать эмоции. С детства мы слышали фразы типа: "не плачь", "не злись", "будь сильным". В результате многие взрослые не понимают, что с ними происходит, и не знают, как себе помочь.

Что такое эмоциональная грамотность

"Эмоциональная грамотность - это не про контроль, а про сознательность", - объясняет Анна Богомолец.

Это умение идентифицировать свои чувства, называть их, понимать их источник.

"Это о честности с собой, а не о слабости. Чувствовать - не значит быть слабым. Это значит - быть живым", - добавляет психолог.

Как развивать эмоциональную грамотность

Останавливаться на несколько минут в день. Не, чтобы сделать еще что-то полезное, а чтобы прислушиваться к себе: где в теле напряжение, что я чувствую прямо сейчас?

Не, чтобы сделать еще что-то полезное, а чтобы прислушиваться к себе: где в теле напряжение, что я чувствую прямо сейчас? Научиться называть эмоции. Не "мне плохо", а "я злюсь", "я боюсь", "мне грустно", "я разочарован". Это уже формирует внутренний порядок.

Не "мне плохо", а "я злюсь", "я боюсь", "мне грустно", "я разочарован". Это уже формирует внутренний порядок. Не оценивать себя за чувства. Все эмоции имеют право на существование.

Все эмоции имеют право на существование. Искать поддержку. Разговоры с теми, кто умеет слышать, помогают увидеть себя со стороны.

Разговоры с теми, кто умеет слышать, помогают увидеть себя со стороны. Записывать свои переживания. Дневник - простой способ структурировать хаос эмоций и мыслей.

Главное - начать с честности с собой

"Это не быстрый процесс. Но каждый шаг - инвестиция в себя. И что самое важное - начать можно в любой момент, когда решишь не убегать от себя, а стать себе другом", - подытоживает Анна Богомолец.