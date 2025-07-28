Как отдыхать, если вы постоянно работаете головой: что действительно дает "перезагрузку"

Если вы постоянно работаете головой, мозг становится главным потребителем энергии. Но отдыхать те, кто занимается интеллектуальным трудом, часто не умеют. Тревожность, бесконечный поток мыслей и планы не дают организму перезагрузки. В результате даже после выходных или короткого отпуска чувствуется усталость.

Как правильно отдыхать тем, у кого работа связана с интеллектуальной нагрузкой, рассказал для РБК-Украина лайф коуч Виталий Курсик.

В чем проблема ментальной усталости

Умственный труд истощает не меньше, чем физический. Тело может лежать на диване, но мозг параллельно прокручивает еще одну рабочую неделю, сценарии предстоящих встреч, письма, которые не отправлены, и проблемы, которые надо решить. Это не отдых.

Проблема в том, что мозг не имеет переключателя "выключить". Если не учиться останавливать этот поток сознательно, он будет "гореть" на фоне, расходуя ресурсы.

"Когда ты живешь с ощущением, что твой мозг - это непрерывный сервер, который обрабатывает тысячи задач, решений, ответов и вопросов - поздравляю, ты не один. Работа умом - изнурительная штука. И что самое интересное - "отдохнуть" за лентой новостей или вечером с ноутом на коленях - невозможно. Это просто смена загрузки", - объясняет эксперт.

Он добавляет, что мозг, как и тело, требует полноценного "переключения передач". Для этого нужно выбирать нестандартные способы отдыха, которые действительно смогут "перезагрузить" именно голову.

Почему классический отдых не работает

Книга, сериал или прогулка не помогают, потому что ты читаешь или идешь, но в мыслях все равно идет постоянный процесс. Информационная активность - не отдых. Тело движется, а ум не отпускает - и усталость только накапливается.

Как правильно "разгрузить" мозг и отдохнуть

Работа руками

Физическая активность, домашние дела, творчество (лепка, рисование, садоводство, вязание, даже уборка или мытье посуды) могут дать мозгу шанс наконец... помолчать.

Позволить себе "тупить"

Не листать ленту, не читать, не смотреть кино, а просто лежать и смотреть в потолок. Без телефона, без задач, без обдумывания планов.

"Такие вещи не сделают тебя ленивым, не волнуйся. Ты просто должен отпустить весь поток мыслей в голове. И единственное, что это показывает - ты живой человек", - говорит Виталий Курсик.

Отключай анализ

Это моменты, когда ты ничего не оцениваешь, а концентрируешься на природе, шуме и запахах вокруг, на своем дыхании.

Изменение среды

Даже полчаса прогулки в непривычном месте - это как перезагрузка системы.

"Для этого не нужно ехать на другой конец города или в другую страну. Просто погуляй по улочкам, где давно не был", - советует эксперт.

Хобби без пользы

То, что не приносит ни денег, ни результата, и не входит в ваш список обязательных "надо". Просто нравится. Играешь на укулеле, складываешь пазлы или выращиваешь кактусы? Идеально.

День "информационного детокса"

День без новостей, без разговоров, без обсуждения чужих проблем. И это не изоляция, а настоящий детокс. Твой отдых - это не вознаграждение после работы, а часть твоего жизненного цикла.

Физическая нагрузка

Это не про марафон или поход в зал, а движение исключительно для своего удовольствия - ходьба (в парке), танцы, плавание. Такая нагрузка помогает разрядить напряжение в теле, которое накапливается после мозговой активности.

Что для отдыха не подойдет

Много фильмов и сериалов

Валяться с книжкой

Непрерывные скроллинг лент

Выпивка "для расслабления"

Смена одного проекта на другой

Контролирование каждого пункта в отпуске

"Люди, которые работают "головой" - устают порой еще сильнее, чем те, кто работает физически. И если физическое тело можно положить на пляж или в гамак и оставить в покое, то с головой это сделать сложнее. Но для качественного отдыха вам именно это и нужно - положить свой мозг в гамак или на шезлонг и дать ему покой", - резюмирует Виталий Курсик.