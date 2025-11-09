В самом трендовом оттенке: Соломия Витвицкая показала идеальное пальто на осень 2025

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.

Какой "лук" выбрала Витвицкая

Пальто

Главный акцент образа - это пальто.

Фасон: Витвицкая выбрала длинное двубортное пальто прямого кроя с широкими лацканами, что придает силуэт структурированности и сдержанности. Этот фасон является универсальным и неподвластным времени, что делает его идеальной инвестицией в осенний гардероб.

Цвет: насыщенный, глубокий шоколадно-коричневый оттенок. Этот цвет является одним из ключевых в палитре осени 2025 года, поскольку он легко сочетается с другими базовыми цветами и выглядит дорого.

Соломия Витвицкая (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Монохромный шик

Соломия Витвицкая придерживается тренда на монохромность, сочетая пальто с комплектом того же оттенка.

Низ: широкие классические брюки, придающие образу расслабленности и комфорта.

Верх: водолазка в тон, которая создает единую вертикальную линию и визуально вытягивает силуэт.

Витвицкая показала пальто на осень (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Аксессуары

Образ дополняют минималистичные и функциональные детали.

Обувь: черные ботинки на низком ходу или небольшом стойком каблуке - практичный выбор для городских прогулок.

Очки: солнцезащитные очки в большой оправе придают загадочность и голливудский шик.

Перчатки: черные кожаные перчатки подчеркивают элегантность и защищают от осеннего холода.

Украшения: тонкая золотая цепочка с подвеской, которая деликатно смотрится на фоне высокого воротника.

Витвицкая показала, что носить осенью 2025 (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Почему пальто - мастхев в гардеробе каждой модницы

Пальто - это не просто верхняя одежда, а базовая вещь, способная изменить любой образ. Оно придает элегантности, структуры и завершенности даже самому простому луку.

Классические фасоны, как двубортный или прямой крой, никогда не выходят из моды и легко сочетаются с джинсами, платьями или костюмами.

Насыщенные оттенки, особенно глубокие осенние цвета, делают образ дорогим и стильным без лишних аксессуаров.

Пальто также универсально: оно подходит как для работы, так и для прогулок по городу или вечерним выходам. Инвестировав в качественное пальто, вы получаете вещь, которая будет служить несколько сезонов и всегда будет выглядеть актуально.

Кроме того, пальто легко адаптировать под свой стиль: аксессуары, шарфы, перчатки и обувь помогут создавать различные образы, оставаясь при этом в тренде. Так что классическое пальто - это настоящая инвестиция в стиль и комфорт.

Витвицкая задает тренды (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)