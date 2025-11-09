ua en ru
Вс, 09 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Lifestyle » Мода и красота

В самом трендовом оттенке: Соломия Витвицкая показала идеальное пальто на осень 2025

Воскресенье 09 ноября 2025 11:15
UA EN RU
В самом трендовом оттенке: Соломия Витвицкая показала идеальное пальто на осень 2025 Соломия Витвицкая (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Телеведущая Соломия Витвицкая продемонстрировала идеальный осенний образ с классическим длинным пальто в насыщенном шоколадно-коричневом оттенке.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.

Какой "лук" выбрала Витвицкая

Пальто

Главный акцент образа - это пальто.

Фасон: Витвицкая выбрала длинное двубортное пальто прямого кроя с широкими лацканами, что придает силуэт структурированности и сдержанности. Этот фасон является универсальным и неподвластным времени, что делает его идеальной инвестицией в осенний гардероб.

Цвет: насыщенный, глубокий шоколадно-коричневый оттенок. Этот цвет является одним из ключевых в палитре осени 2025 года, поскольку он легко сочетается с другими базовыми цветами и выглядит дорого.

В самом трендовом оттенке: Соломия Витвицкая показала идеальное пальто на осень 2025Соломия Витвицкая (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Монохромный шик

Соломия Витвицкая придерживается тренда на монохромность, сочетая пальто с комплектом того же оттенка.

Низ: широкие классические брюки, придающие образу расслабленности и комфорта.

Верх: водолазка в тон, которая создает единую вертикальную линию и визуально вытягивает силуэт.

В самом трендовом оттенке: Соломия Витвицкая показала идеальное пальто на осень 2025Витвицкая показала пальто на осень (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Аксессуары

Образ дополняют минималистичные и функциональные детали.

Обувь: черные ботинки на низком ходу или небольшом стойком каблуке - практичный выбор для городских прогулок.

Очки: солнцезащитные очки в большой оправе придают загадочность и голливудский шик.

Перчатки: черные кожаные перчатки подчеркивают элегантность и защищают от осеннего холода.

Украшения: тонкая золотая цепочка с подвеской, которая деликатно смотрится на фоне высокого воротника.

В самом трендовом оттенке: Соломия Витвицкая показала идеальное пальто на осень 2025Витвицкая показала, что носить осенью 2025 (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Почему пальто - мастхев в гардеробе каждой модницы

Пальто - это не просто верхняя одежда, а базовая вещь, способная изменить любой образ. Оно придает элегантности, структуры и завершенности даже самому простому луку.

Классические фасоны, как двубортный или прямой крой, никогда не выходят из моды и легко сочетаются с джинсами, платьями или костюмами.

Насыщенные оттенки, особенно глубокие осенние цвета, делают образ дорогим и стильным без лишних аксессуаров.

Пальто также универсально: оно подходит как для работы, так и для прогулок по городу или вечерним выходам. Инвестировав в качественное пальто, вы получаете вещь, которая будет служить несколько сезонов и всегда будет выглядеть актуально.

Кроме того, пальто легко адаптировать под свой стиль: аксессуары, шарфы, перчатки и обувь помогут создавать различные образы, оставаясь при этом в тренде. Так что классическое пальто - это настоящая инвестиция в стиль и комфорт.

В самом трендовом оттенке: Соломия Витвицкая показала идеальное пальто на осень 2025Витвицкая задает тренды (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Модные тренды Стиль жизни Тренды
Новости
Анджелина Джоли впервые рассказала о своем визите в Украину
Анджелина Джоли впервые рассказала о своем визите в Украину
Аналитика
Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины