Как стилизовать кожаные вещи осенью 2025: пример от Маши Ефросининой

Телеведущая Маша Ефросинина показала, как носить кожаные вещи. Ее образы доказывают: кожа и эко-кожа в 2025 году - это об уверенности, изяществе и сознательном стиле.

Какие "луки" выбрала Маша Ефросинина

Костюм изумрудного оттенка

В одном из своих образов Ефросинина предстала в роскошном изумрудно-зеленом костюме - это современная интерпретация классического power dressing.

Главный акцент здесь - цвет. Изумрудный оттенок выглядит благородно и нетривиально, отлично подходит для женщин, стремящихся выглядеть ярко, но с чувством меры. Это цвет силы, уверенности и утонченности.

Жакет имеет укороченный фасон с высоким воротником и характерными архитектурными рукавами-фонариками, создающими структурированный силуэт. Такой крой подчеркивает линию плеч и делает образ более динамичным.

Брюки-клеш из кожи добавляют энергии и нотки ретро, напоминая стиль 70-х - период свободы и самовыражения. Вместе с минималистическими туфлями этот лук становится идеальным примером того, как кожаные вещи может выглядеть сдержанно и изысканно.

Кожаная юбка шоколадного оттенка

Другой образ Маши - это гармоничное сочетание сдержанных оттенков и женственности. Кожаная юбка-карандаш миди в глубоком шоколадном цвете стала основой элегантного ансамбля, подходящего как для бизнес-событий, так и для вечерних выходов.

Юбка имеет высокую посадку и глубокий разрез спереди, что делает ее одновременно практичной и привлекательной. Это воплощение новой классики, где акцент делается на фактуре и чистых линиях.

Дополнить лук она решила шелковой блузкой насыщенного изумрудно-зеленого цвета - контраст текстур создает эффект баланса: блестящий верх и матовая кожа снизу выглядят роскошно и современно.

Завершают лук сапоги на каблуке в кофейном оттенке - они поддерживают теплую палитру и добавляют гармонии.

Почему это работает

Секрет успеха стиля Ефросининой - в продуманной гармонии цветов и фактур.

Она заменяет традиционный черный кожаный total look на сочетание глубоких природных оттенков -изумрудного, шоколадного, кофейного. Такая палитра придает образам сложности и дорогое звучание без чрезмерного блеска.

Кроме того, звезда умело использует структурные силуэты, которые формируют впечатление уверенности, но не лишают образа мягкости.