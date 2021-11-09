Рада ЄС частково припиняє дію спрощеного візового режиму для Білорусі

У вівторок, 9 листопада, Рада Європейського Союзу вирішив призупинити дію спрощеного візового режиму для офіційних осіб білоруського режиму. Таке рішення було ухвалено у відповідь на гібридну атаку з боку режиму Лукашенка .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Ради ЄС.

Рішення буде опубліковано в Офіційному журналі та набуде чинності на другий день після публікації.

"Призупинення дії стосується положень, які скасовують вимоги про документальне підтвердження, регулюють видачу багаторазових віз та знижують збори за подання заяви на отримання візи, оскільки вони застосовуються до посадових осіб режиму Білорусі", - йдеться у повідомленні.

Таке рішення не стосується звичайних громадян Білорусі, які можуть користуватися тими ж пільгами за угодою про спрощення візового режиму, що й раніше.

Міністр внутрішніх справ Словенії Алеш Хойс засудив дії білоруського режиму.

"Для Білорусі неприпустимо грати життями людей у ​​політичних цілях. Сьогоднішнє рішення ще раз демонструє нашу спільну відданість продовженню протидії цій гібридній атаці, що триває", - заявив він.