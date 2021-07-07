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Литва планує побудувати стіну на кордоні з Білоруссю, щоб стримати мігрантів

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Вільнюс, Середа 07 липня 2021 14:32
Литва планує побудувати стіну на кордоні з Білоруссю, щоб стримати мігрантів Фото: прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте (flickr Lietuvos Respublikos Seimas3)
Автор: Лера Полищук

Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте оголосила, що на кордоні з Білоруссю буде встановлена стіна. Також на кордон відправлять додаткові війська, щоб стримати потік мігрантів з Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання 15 min.

"Сам процес ми розглядаємо як гібридну агресію, навіть не проти Литви, а проти ЄС в цілому, яка, мабуть, заснована на принциповій позиції ЄС і Литви з приводу фальсифікації результатів виборів і придушення громадянського суспільства, санкцій", - заявила прем'єр-міністр.

За її словами, інститути білоруського режиму активно і пасивно беруть участь в організації нелегальних потоків мігрантів, а умови для перетину кордону створюються навмисно.

"За цим ми бачимо мету завдати шкоди нашій країні і дестабілізувати ситуацію", - сказала вона.

Прем'єр додала, що на допомогу буде спрямована армія, що збільшить сили, що працюють на кордоні.

"Почнеться розгортання додаткового фізичного бар'єра між Литвою і Білоруссю. Це буде знаком і стримуючим фактором для організаторів нелегальних міграційних потоків", - підкреслила вона.

Нагадаємо, 2 липня уряд Литви оголосив надзвичайний стан у зв'язку з напливом нелегальних мігрантів з території Білорусі.

Потім Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь більше не триматиме у себе нелегалів. Він зазначив, що у країни немає на їх утримання грошей через введені санкції.

Крім того, у зв'язку зі зростанням потоку нелегалів, співробітники Frontex почали охороняти кордон Литви з Білоруссю.

Додамо, що Фінляндія також направить додаткову допомогу в Литву і Латвія для посилення контролю на кордоні з Білоруссю.

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