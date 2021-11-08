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США продовжать тиск на режим Лукашенка через міграційну кризу на кордоні, - Держдеп

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Вашингтон, Понеділок 08 листопада 2021 22:05
США продовжать тиск на режим Лукашенка через міграційну кризу на кордоні, - Держдеп Фото: спікер Держдепартаменту США Нед Прайс (usembassy.gov)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США продовжать чинити тиск на режим Олександра Лукашенка на тлі ситуації з мігрантами на кордоні Польщі та Білорусі. Держдепартамент закликав Мінськ припинити кампанію з переправлення в Європу нелегалів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу пресслужби Держдепартаменту Неда Прайса.

За його словами, США стурбовані повідомленнями з польсько-білоруського кордону. Прайс підкреслив, що Вашингтон рішуче засуджує використання в політичних цілять режимом Лукашенка нелегальних мігрантів.

"Ми закликаємо режим (У Білорусі - ред.) негайно припинити кампанію з формування міграційних потоків до Європи", - додав він.

Представник Держдепартаменту підкреслив, що США продовжувати чинити тиск на Лукашенка, щоб він дотримувався взяті на себе міжнародні зобов'язання, припинив підривати мир і безпеку в Європі.

Нагадаємо, вранці 8 листопада на кордон з Польщею прибули тисячі нелегальних мігрантів, яких Білоруський режим звозить з країн Близького Сходу. Для їх стримування Польща мобілізувала додаткові військові сили.

Зазначимо, після невдалої спроби нелегалів прорватися на польську територію вони розбили наметовий табір на кордоні.

Як повідомляло РБК-Україна, у польському Бюро нацбезпеки найближчим часом очікують загострення ситуації на кордоні з Білоруссю.

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Сполучені Штати Америки Білорусь Польша Міграційна криза
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